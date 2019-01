Grosseto | due stranieri tentano di stuprare una 25enne | ricercati

Blastingnews

(Di mercoledì 9 gennaio 2019) Sarebbe potuta diventare una vera e propria tragedia la vicenda verificatasi in Toscana, precisamente nella provincia di, riguardante il fenomeno, purtroppo sempre più diffuso, delle violenze sulle donne. L'episodio questa volta riguarda una giovane venticinquenne avvicinata da due uomini che avevano l'intenzione di stuprarla. Secondo quanto riferisce il quotidiano Il Mattino, infatti, la giovane donna stava andando a lavorare quando nella mattinata di lunedì 7 gennaio è stata aggredita da due uomini, secondo le prime ricostruzioni africani. La ragazza è stata strattonata e subito spinta per terra in una zona artigianale e i suoi aguzzini hanno subito tentato di svestirla.Venticinquenne riesce a fuggire dalle grinfie dei suoi aggressori: la volevanoFortunatamente, però, secondo quanto si apprende dal quotidiano in questione, la venticinquenne è stata in grado di ...