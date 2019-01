eurogamer

: Tim Sweeney entra nella lista dei paperoni di Bloomberg con un vantaggio di 3 miliardi su Gabe Newell #Fortnite - Eurogamer_it : Tim Sweeney entra nella lista dei paperoni di Bloomberg con un vantaggio di 3 miliardi su Gabe Newell #Fortnite - cyberanimax : - infoitscienza : Tim Sweeney di Epic: chi è la mente dietro il successo di Fortnite? -

(Di martedì 8 gennaio 2019) Timè il fondatore e CEO di Epic Games, e neanche a dirlo ètodeistilata niente meno che da, riporta Gamesindustry.Non si può fare a meno di pensare che dietro a questo risultato Fortnite abbia certamente fatto la sua parte, portando dunquead occupare la posizione numero 195 dei miliardari più ricchi del pianeta. Il fondatore di Epic ha inoltre scalzato Gabe Newell, capo di Valve, il quale è fermo alla posizione numero 368, con un distacco di 3di dollari tra l'uno e l'altro.Neanche a dirlo, la maggior parte del patrimonio dideriva proprio dalla sua quota di partecipazione in Epic Games, la quale equivale al 44,7%, il che tradotto in denaro ha un valore di qualcosa come 15di dollari.Read more…