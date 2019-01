Milan | Leonardo | ' Paquetà non è un rischio Higuain? Adesso deve pedalare'

Milan - dall’arrivo di Paquetà alle deludenti prestazioni di Higuan : che staffilata di Leonardo al Pipita : Il responsabile dell’area tecnica del Milan ha presentato Paquetà e si è soffermato anche sulla situazione relativa a Gonzalo Higuain “Tentazione Supercoppa per Paquetà? E’ a disposizione totalmente, è arrivato a dicembre, ha fatto dieci giorni con la squadra. Ora è arrivato insieme a tutti gli altri, ci sarà prima la Coppa Italia da giocare. Lo abbiamo preparato per questo, è arrivato a dicembre per questo motivo. Questo ...

Milan - Paquetà si presenta : “quando chiama Leonardo non puoi dire di no. Gattuso? Ci giocavo alla Play” : Il centrocampista brasiliano è stato presentato alla stampa nella giornata di oggi, si tratta del primo acquisto della sessione invernale rossonera “Gattuso? Senza dubbio è stato un grande giocatore, che quando giocavo alla Play Station avevo nella mia squadra in Brasile. Oggi sono allenato da lui. E’ una sensazione unica, sono molto felice. Mi ha accolto molto bene e mi ha lasciato molta tranquillità per farmi rendere al ...

Gonzalo Higuain - retroscena da Milanello : 'Molto irritato' - la frase di troppo sfuggita a Leonardo : Ha ritrovato il gol, Gonzalo Higuain , ma non la serenità. L'attaccante argentino del Milan , in prestito dalla Juventus , 18 milioni subito e 36 di eventuale riscatto nel giugno 2019, e autore di un ...

Calciomercato Milan - Leonardo dà un’occhiata ai “parametro zero” : che occasione per giugno! : Hector Herrera è il nome nuovo per la mediana del Milan, un calciatore che potrebbe arrivare a parametro zero nella prossima estate Il Milan sta lavorando alacremente al rafforzamento della rosa in questa finestra di gennaio, con lo scopo di raggiungere la Champions League. Il ds Leonardo sta dando però anche un’occhiata alla lista dei calciatori in scadenza di contratto a giugno, calciatori che sarà possibile ingaggiare a costo ...

Condò : 'Milan - quei tre acquisti di Leonardo non me li scorderei...' : ... 'Quando vedo Leonardo e penso al suo palmares di acquisti da dirigente, guardo indietro e noto: Kakà Pallone d'Oro, Thiago Silva che per anni è stato il miglior difensore al mondo, Pato che se non ...

Milan su Stefano Sensi - lo vogliono strappare al Sassuolo per la Supercoppa : la mossa di Leonardo : Clamorosa accelerata del Milan su Stefano Sensi, che i rossoneri vogliono prelevare dal Sassuolo prima della finale di Supercoppa in Arabia di mercoledì 16 gennaio. L'intesa di massima con l'entourage del giocatore è stata raggiunta, serve l'ok dei nero-verdi che non sono contrari al prestito con di

Milan - Carrasco si complica : ecco il piano di Leonardo : Milan Carrasco – Il Milan prova a piazzare il colpo invernale che farebbe tanto comodo a Gattuso. La strada per arrivare a Carrasco non sembra però tanto facile. Il belga, che segnò a San Siro durante la finale di Champions contro il Real (1-1, con i blancos vittoriosi ai rigori) potrebbe tornare quindi in Europa […] L'articolo Milan, Carrasco si complica: ecco il piano di Leonardo proviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo ...

Leonardo - Picasso e Chagall : i grandi protagonisti delle mostre del 2019 a Milano - Roma e Napoli : Un anno in compagnia dei grandi maestri dell’arte moderna e contemporanea, che si aprirà nel segno di Leonardo da Vinci e proseguirà con Antonello da Messina, Picasso e Chagall. I principali musei di Milano, Roma e Napoli hanno già annunciato il ricco calendario di esposizioni in programma per questo 2019: ecco gli appuntamenti imperdibili.Continua a leggere

Milan - 'tesoretto turco'. I soldi ritrovati dal Trabzonspor : 12 milioni per far sorridere Leonardo e Maldini : Il Milan può sorridere: il Trabzonspor ha versato i 12 milioni di euro di debito che aveva con il club rossonero per gli acquisti dei cartellini di Juraj Kucka, 5 milioni, e José Sosa, 7 milioni,. Il ...

Milan - "tesoretto turco". I soldi ritrovati dal Trabzonspor : 12 milioni per far sorridere Leonardo e Maldini : Il Milan può sorridere: il Trabzonspor ha versato i 12 milioni di euro di debito che aveva con il club rossonero per gli acquisti dei cartellini di Juraj Kucka (5 milioni) e José Sosa (7 milioni). Il club turco, che aveva concluso il trasferimento dei due ex centrocampisti del Diavolo sotto la gesti

Calciomercato Milan : Leonardo a caccia di opportunità - Carrasco è la prima scelta : Sono molti i nomi sul taccuino di Leonardo e Maldini per il mercato di gennaio. Il Milan nonostante il freno dell’Uefa ha deciso di investire e acquistare due pedine per rinforzare la squadra di Gattuso. Tra i vari sondaggi effettuati dal direttore generale dei rossoneri c’è stato anche quello per Yannick Carrasco. Il nodo maggiore è rappresentato dallo stipendio del giocatore che momentaneamente guadagna tra i 10 e gli 11 milioni a stagione: se ...

Milan - doppio scippo sul mercato per Leonardo : sfumano Muriel e Carrasco : Il Milan comincia il nuovo anno con un doppio scippo sul mercato che lascia presagire solo il peggio per i tifosi. Il primo porta la firma della Fiorentina che si è portata a casa l'attaccante Luis Muriel, dopo mesi di corteggiamento. L'ex Sampdoria ha ricevuto assicurazioni su un posto da titolare

Calciomercato Milan - il doppio colpo di Leonardo per rispondere al 'no' di Muriel : Calciomercato Milan, i rossoneri devono reagire dopo la batosta subita nella trattativa per Muriel il quale andrà alla Fiorentina Calciomercato Milan , come noto è sfumato l'affare Muriel. Il ...

Calciomercato Milan - il doppio colpo di Leonardo per rispondere al “no” di Muriel : Calciomercato Milan, i rossoneri devono reagire dopo la batosta subita nella trattativa per Muriel il quale andrà alla Fiorentina Calciomercato Milan, come noto è sfumato l’affare Muriel. Il calciatore colombiano andrà alla Fiorentina, come ufficializzato dal club viola con un comunicato. Il ds rossonero Leonardo si sta dunque muovendo per cercare valide alternative per l’attacco e non solo, il Milan infatti sta lavorando ad un ...