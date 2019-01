Inps | la lettera di Boeri | Informazioni sui dirigenti

ilgiornale

(Di martedì 8 gennaio 2019) La guerra tutta interna all'non si ferma. In questi giorni è in corso un braccio di ferro tra M5s e Lega per la governance dell'istituto di previdenza sociale dopo l'uscita di scena di Titoche a febbraio va in scadenza col suo mandato. I nomi in pole position sono due: Enzo De Fusco in quota Lega e Pasquale Tridico in quota M5s. Il nuovo nome dovrebbe arrivare tra qualche settimana.comunque alla scadenza del suo mandato, come ricorda la Verità dovrebbe andare in prorogatio per un massimo di 45 giorni. Uno scenario questo che la Lega vorrebbe evitare. Intanto queste ultime settimane diall'avrebbe inasprito i rapporti con i. Sempre secondo quanto riporta la Verità, il presidente dell'istituto avrebbe mandato una comunicazione al capo del personale, Giovanni Di Monde in cui lamenterebbe scarsesu alcunidell'.Di Monde di ...