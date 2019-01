Fisco | controlli sui conti correnti Nessuno ora è al sicuro

ilgiornale

(Di martedì 8 gennaio 2019) Nessun conto corrente è aldaidel. Iserrati dell'Agenzia delle Entrate sui movimenti sul conto possono riguardare anche i lavoratori dipendenti. A stabilirlo è una recente sentenza della Cassazione che ha rigettato, come ricorda Italia Oggi, il ricorso di un lavoratore dipendente che aveva dovuto fare icon un accertamento fiscale proprio sul conto corrente. Di fatto il dipendente si era immediatamente difeso affermando che la sua posizione era al riparo dalla "presunzione" per cui i versamenti non giustificati sarebbero stati tracciati come entrate in nero.La Cassazione ha avuto però un parere del tutto contrario: "Non assume alcuna rilevanza la sua qualifi ca soggettiva di lavoratore dipendente, autonomo o imprenditore, dato che la presunzione legale relativa (...) trova applicazione anche a soggetti diversi dagli imprenditori e dai lavoratori ...