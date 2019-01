David Bowie Is | l’app dedicata al Duca Bianco per rivivere in realtà aumentata la mostra

optimaitalia

(Di martedì 8 gennaio 2019)Avrebbe compiuto oggi 8 gennaio 72 anni, e proprio in questa occasione arriva per tutti gli smartphoneIs,al.Che abbiate iOS o Android non importa, perché da oggi è possibile scaricarelicazione che permetterà ai fan dell’artista, scomparso nel gennaio 2016, di assistere in modo virtuale all’esposizione itinerante su, prendendo spunto dalIs.Si tratta di unache ha avuto inizio sei anni fa dal Victoria and Albert Museum di Londra e che per cinque anni ha fatto il giro di tutto il mondo, fermandosi in dodici città diverse tra cui anche Bologna presso il MamBo, il Museo di arte moderna, in cui è rimasta aperta dal 14 luglio al 1 novembre del 2016, per ben quattro mesi. L’ultima tappa, invece, è stata a New York a luglio di quest’anno.Chiunque abbia perso una di quelle dodici occasioni in giro per il mondo, ...