Red Ronnie contro i talent | Fate fuori i cantautori Mara Maionchi

Migranti : Red Ronnie - Palermo esempio di accoglienza : Palermo, 31 dic. (AdnKronos) - "Palermo non è accogliente solo sulla carta, con la Carta di Palermo". Lo ha detto Red Ronnie, che questa sera presenterà il concerto di Capodanno a Palermo a cui parteciperà anche Goran Bregovic. "In questi giorni sono andato in giro per Palermo - dice Red Ronnie - so