Coppie gay | Freddi | ' Pieno sostegno a Pizzarotti Credo nella scienza'

Vincenzo Spadafora : "Sono ancora favorevole alle adozioni da parte di Coppie gay" : "Non cambio idea per una poltrona". Risponde così il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Vincenzo Spadafora, ad Agorà su Rai 3, a chi gli chiede se è ancora favorevole alle adozioni da parte delle coppie omosessuali. "Io lo sono, ci mancherebbe", ha affermato. E sul ddl Pillon - sull'affido condiviso dei figli - dice: "Io sono convinto che non possa essere approvato e sono certo che non sarà approvato ...