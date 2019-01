Per la fattura elettronica un esordio con meno criticità rispetto al previsto

Per la fattura elettronica esordio con meno criticità del previsto : ROMA Sono 2,8 milioni le fatture elettroniche emesse nei primi 4 giorni dalla sua entrata in vigore da parte di oltre 120 mila operatori Iva. Marginale la percentuale di errore, spiegano all'Agenzia ...

E-fattura - definite le modalità Per le Utilities : definite le modalità per l'emissione delle fatture elettroniche per gli operatori che erogano servizi di pubblica utilità tramite il sistema di interscambio nei confronti di persone fisiche residenti ...

La nuova fattura - elettronica sì ma onerosa : Per le imprese salasso da 600 milioni : Come si fa una fattura elettronica, chi è esonerato e quanto costa: vediamo di chiarire alcuni concetti con una facile guida...

Fatturazione elettronica : già in tilt la nuova piattaforma Per le fatture elettroniche dell'Agenzia delle Entrate : Falsa partenza per il nuovo portale dell'Agenzia delle Entrate creato ad hoc per la gestione telematica delle fatture pilastro, appunto, della rivoluzione della Fatturazione elettronica, per combattere l"evasione dell"Iva. Perché al secondo giorno di attività si registrano già problemi non da poco sulla piattaforma.Era da aspettarselo e come scrive La Verità, molti operatori che hanno cercato di inviare per conto di clienti le prime fatture ...

Fattura elettronica - l’Abc Per capire la rivoluzione scattata il 1° gennaio : È forse la novità più importante del 2019 in materia fiscale. Dal 1° gennaio tutte le partite Iva dovranno emettere fatture elettroniche. Sono esclusi i contribuenti forfettari, le farmacie e gli operatori sanitari, alcuni agricoltori e le associazionisportive dilettantistiche. Prevista una moratoria sulla sanzione per l'invio ritardato. ...

E-fattura : avvio positivo ma costi alti Per le imprese : Nonostante qualche intoppo tecnico e qualche incertezza degli operatori, si è registrato un inizio positivo per la fatturazione elettronica, obbligatoria dal primo gennaio 2019 . La preoccupazione ...

Fattura elettronica al via : le cose da saPere Per partire : (Foto: istock) Al via oggi, 1 gennaio 2019, la Fattura elettronica tra i privati, che sostituisce la precedente modalità di Fatturazione per tutti i professionisti. La nuova misura rientra nel pacchetto di norme previste dal governo per contrastare l’evasione fiscale nel nostro Paese, che nel 2017 ha raggiunto la cifra di 100 miliardi di euro, 35 miliardi dei quali derivano proprio dall’Iva evasa. Chi riguarda Il nuovo metodo di Fatturazione, ...

Al via la fattura elettronica : ci spiano Per 2 miliardi di Iva : Da ieri le imprese italiane hanno un grattacapo in più e uno in meno anche se forse, visto ciò che si prospetta, lo rimpiangeranno. Il primo gennaio è, infatti, entrato in vigore l'obbligo di ...

Fatturazione elettronica al via : le regole Per le imprese e i cittadini : L'Italia è entrata, allo scoccare della mezzanotte del 31 dicembre, nell'era fiscale della cosiddetta Fatturazione intelligente. La classica fattura, elaborata spesso e volentieri con programmi ad uso comune, dunque, è uscita di scena e da oggi, primo gennaio, tutti i titolari di partita Iva residenti in Italia potranno emettere solo fatture elettroniche, ossia elaborate in formato digitale. Una vera e propria rivoluzione che coinvolgerà anche i ...

Da oggi la fatturazione è elettronica. Cosa cambia Per i contribuenti italiani : Scatterà una rivoluzione nel mondo del commercio e dei servizi con il documento digitale introdotto dalla legge di bilancio e obbligatorio d'ora in poi anche fra i privati -

È diventata obbligatoria la fattura elettronica. Guida in 11 punti Per capire come funziona : Dal primo gennaio scatta una grande rivoluzione per il mondo del commercio e dei servizi: tutti coloro che emettono fatture, a seguito di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra ...

Fatturazione elettronica dal 1 gennaio 2019/ Video - cosa cambia Per le Partite Iva : ecco chi è esonerato : Fatturazione elettronica dal 1 gennaio 2019: ecco cosa cambia per le Partite Iva, tutti gli strumenti per la nuova fattura e i soggetti esonerati

E-fattura : la check list dell’ultim’ora Per quasi tre milioni di debuttanti : Manca un giorno al via dei documenti nel formato digitale xml con il passaggio attraverso il Sistema di interscambio delle Entrate. Il promemoria dei controlli finali...