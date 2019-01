Lotteria Italia 2019 | i biglietti vincenti | 3 dei primi 5 premi  in Campania | uno in

Lotteria Italia - Campania fortunata : 3 superpremi su 5 si fermano qui : Lotteria Italia 2019, la diretta dell'estrazione di questa sera è in pieno svolgimento su Rai Uno. Campania fortunata: tre dei cinque biglietti con premi di prima categoria (da 5 milioni...

I biglietti vincenti della Lotteria Italia : Tre in Campania, uno in Piemonte e uno in Umbria: sono i primi cinque biglietti della Lotteria Italia, quelli che vincono i premi più importanti, da 5 milioni a 500 mila euro. L'Agenzia Dogane e Monopoli comunica le serie e i numeri dei biglietti estratti di Prima categoria e non ancora abbinati ai premi: Serie E numero 265607 venduto a Pompei (Napoli), in punto vendita Via Roma 59; Serie E numero 449246 venduto a Napoli - ...

Lotteria Italia 2019 - la diretta : 205 biglietti vincenti - 16 milioni in palio (5 il primo premio) : Lotteria Italia 2019, la diretta dell'estrazione di questa sera è in pieno svolgimento su Rai Uno. Campania fortunata: tre dei cinque biglietti con premi di prima categoria (da 5 milioni...

Ecco i biglietti vincenti della Lotteria Italia : 3 venduti in Campania - 1 a Torino e 1 a Terni : Ecco i primi biglietti vincenti della Lotteria Italia. Si tratta dei premi di prima categoria che si aggiudicheranno 5 milioni di euro, 2,5 milioni, 1,5 milioni, 1 milione e 500mila euro. I biglietti non sono ancora stati abbinati al premio. L’operazione avverrà nel corso del programma “Soliti Ignoti – Il Ritorno – Speciale Lotteria Italia”, l...

Lotteria Italia 2019 - la diretta : la fortuna bacia il Sud. Ecco dove sono andati i cinque biglietti vincenti di prima categoria : In diretta su Rai 1, la redazione di Leggo.it sta seguendo ? Soliti Ignoti ? Il Ritorno ? Speciale Lotteria Italia?, lo show condotto da Amadeus abbinato ai biglietti...

Lotteria Italia 2019 - la diretta : ecco dove sono andati i cinque biglietti vincenti di prima categoria : In diretta su Rai 1, la redazione di Leggo.it sta seguendo ? I Soliti Ignoti ? Il Ritorno ? Speciale Lotteria Italia?, lo show condotto da Amadeus abbinato ai biglietti...

Soliti Ignoti - speciale estrazione Lotteria Italia 2019/ Diretta streaming video : nuovo successo per Amadeus? : Lotteria Italia 2019 estrazione speciale I Soliti Ignoti: 5 biglietti vincenti Prima Categoria. Caccia a premio da 5 milioni. nuovo successo per Amadeus?

Lotteria Italia - i biglietti vincenti : sono in 205 a festeggiare. Tutti i premi e i vincitori : In diretta l'estrazione dei biglietti vincenti della Lotteria Italia: su questa pagina Tutti premi e i tagliandi vincenti...

Paolo Fox - Oroscopo 2019/ L'arrivo in studio ricordando Alan Sorrenti - Soliti Ignoti Speciale Lotteria Italia - : Paolo Fox sarà tra gli ospiti della puntata di Soliti Ignoti Speciale Lotteria Italia 2019. Non mancheranno le sue previsioni sui segni dell'Oroscopo

Lotteria Italia - l'estrazione dei biglietti vincenti : sono in 205 a festeggiare : In diretta l'estrazione dei biglietti vincenti della Lotteria Italia: su questa pagina tutti premi e i tagliandi vincenti...

Lotteria Italia - i 150 biglietti vincenti dei premi di terza categoria : Ammontano a 25mila euro i premi di terza categoria della Lotteria Italia come stabilito dal Comitato, nel numero e...

Lotteria Italia - i 50 biglietti vincenti dei premi di seconda categoria : Ammontano a 50mila euro i premi di seconda categoria della Lotteria Italia come stabilito dal Comitato, nel numero e...

Soliti Ignoti Lotteria Italia 2019 - i biglietti vincenti : L'Estrazione dei biglietti vincenti della Lotteria Italia 2019 in diretta tv anche quest'anno in compagnia di Amadeus e del suo speciale Soliti Ignoti - Il Ritorno, in onda domenica 6 gennaio dalle 20.35 su Rai 1.prosegui la letturaSoliti Ignoti Lotteria Italia 2019, i biglietti vincenti pubblicato su TVBlog.it 06 gennaio 2019 20:34.

Lotteria Italia - 6 gennaio 2019 : la diretta dell'estrazione : Il grande giorno è arrivato. Molti possessori di biglietti della Lotteria Italia edizione 2018 non vedono l’ora di essere baciati dalla Dea Bendata. Sono 8.6 milioni circa di biglietti venduti nel nostro Bel Paese. Nonostante un leggero calo di vendite (nel 2017 sono stati venduti 8.8 milioni di tagliandi), la Lotteria Italia continua a far sognare gli Italiani. Molti sperano di vincere il primo premio della prima categoria dal valore di ben 5 ...