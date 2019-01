Così sta rinascendo il Cesena

Geppy Gleijeses - Marisa Laurito e Benedetto Casillo in Così parlò Bellavista : Lo spettacolo ha una durata di un'ora e cinquanta minuti senza intervallo INFO ORARI SPETTACOLI da martedì a sabato ore 21, domenica ore 17, giovedì 17 gennaio giovedì 24 gennaio e giovedì 31 gennaio ...

"Nel momento peggiore di Salvini". Disastro sinistro : Così hanno risolto al leghista un grosso - grosso guaio : Grazie alla sinistra Matteo Salvini è rinato. La Lega, dopo l'entusiasmo dei primi mesi, stava attraversando un momento difficile dovuto alla manovra, alla flat tax tiepida, a un reddito di cittadinanza mal digerito dagli elettori leghisti e a una riforma delle pensioni meno vantaggiosa di quanto pr

Il 2018 è stato un anno da record per il cibo italiano nel mondo : mai Così tanto vino e alimenti Made in Italy consumati : Mai così tanto cibo e vino italiano sono stati consumati sulle tavole mondiali con il record storico per le esportazioni agroalimentari Made in Italy che nel 2018 hanno raggiunto per la prima volta il valore di 42 miliardi di euro grazie all’aumento del 3%. E’ la Coldiretti a tracciare il bilancio dell’anno appena concluso, sulla base delle proiezioni su dati Istat. Si tratta di un ottimo risultato che – sottolinea la ...

Nadia Toffa senza parrucca su Instagram : «Capelli un po' pazzi - ma al mio amore piacciono Così» : Nadia Toffa si è mostrata senza parrucca e con i suoi veri capelli nelle ultime foto su Instagram. Un nuovo passo in avanti nella sua lotta contro il cancro, così durante le feste...

Così in America Latina il protestantesimo è diventato forza di governo : 14 gennaio 2016: il protestante Jimmy Morales Cabrera si insedia come presidente del Guatemala. Primo gennaio 2017: il protestante Marcelo Bezerra Crivella si insedia come sindaco di Rio de Janeiro. 4 febbraio 2018: il protestante Gerado Fabricio Alvarado Muñoz arriva primo al primo turno delle pres

Micciché : «Supercoppa - le donne saudite potranno andare allo stadio da sole» Se non è Così - sospendetela?? : Il presidente della Lega di serie A: «Sarà una prima svolta storica, il sistema calcio può fare scelte che non rispettino il sistema Paese».

Perché lo sviluppo di Kingdom Hearts III è stato Così lungo? Ce lo spiega uno sviluppatore del gioco : Dopo essere stato annunciato per la prima volta nel corso dell'E3 2013, Kingdom Hearts III è entrato in una fase di gestazione che, finalmente, si concluderà tra meno di un mese; ma per quale ragione il team di sviluppo di Square Enix ha impiegato così tanto per il suo completamento?È il co-director del gioco, Tai Yasue, a spiegarne le motivazioni, in un'intervista concessa a Newsweek e ripresa da Dualshockers. Lo sviluppatore ha spiegato che, ...

Claudio Borghi e gli 'scappati di casa' : Così il leghista demolisce Luigi Di Maio e i grillini : 'Di Maio vada a riprendersi il capitolo 26: si parla di tagliare i costi della politica e delle istituzioni, eliminando gli eccessi e i privilegi con esplicito riferimento a vitalizi , autoblu , ...

Claudio Borghi e gli "scappati di casa" : Così il leghista demolisce Luigi Di Maio e i grillini : Gli onorevoli della Lega per ora non escono allo scoperto, ma la linea è chiara: no, secco, al taglio dello stipendio dei parlamentari annunciato in pompa magni dai loro "alleati" grillini, Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista. Unico a rompere il silenzio parlando con i giornali è Claudio Borghi,

Fitness da star : Così le celeb tornano in forma dopo le feste : Il Fitness delle celebIl Fitness delle celebIl Fitness delle celebIl Fitness delle celebIl Fitness delle celebIl Fitness delle celebIl Fitness delle celebIl Fitness delle celebIl Fitness delle celebIl Fitness delle celebCon le feste anche l’ago della bilancia delle celeb, inevitabilmente, s’impenna. Ma dopo i bagordi di fine anno le dive tornano subito a prendersi cura del loro corpo per smaltire gli eccessi di cibo e coktail a colpi di ...

L'umanità non è mai stata Così bene : Ciò ha portato a un'elevata disuguaglianza nel modo in cui la salute è stata distribuita in tutto il mondo. Buona salute nei paesi ricchi e persistente cattiva salute in quei paesi che sono rimasti ...

Pd - Matteo Renzi perde pure in Piemonte : Così Zingaretti gli sta scippando il partito : Là dove un tempo era tutto Renzismo, oggi spuntano dirigenti di Nicola Zingaretti come funghi. Nel partito democratico è ormai in corso un lento e inesorabile ribaltone che sta rottamando l'ormai ex rottamatore Matteo Renzi, visto che buona parte dei suoi candidati alle segreterie regionali del part

Fisco - da oggi sarà l'inferno : fatturazione elettronica - Così lo Stato vi fregherà ancora : Da domani la fatturazione elettronica sarà in vigore. Dopo aver sperato fino all' ultimo in un rinvio, artigiani, commercianti e titolari di microimprese devono rassegnarsi. Da domani la cessione di beni o servizi prestati alla clientela dovrà essere fatturata attraverso una piattaforma internet che

Capodanno da star - Così i famosi hanno festeggiato il 2019 : Capodanno da star, le feste di inizio 2019Capodanno da star, le feste di inizio 2019Capodanno da star, le feste di inizio 2019Capodanno da star, le feste di inizio 2019Capodanno da star, le feste di inizio 2019Capodanno da star, le feste di inizio 2019Capodanno da star, così i vip festeggiano il 2019Capodanno da star, così i vip festeggiano il 2019Capodanno da star, così i vip festeggiano il 2019Capodanno da star, così i vip festeggiano il ...