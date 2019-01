Malore in Posta | lo salvano i dipendenti

Montesilvano - Malore in un locale : muore maresciallo polizia municipale - disposta l’autopsia : Grave lutto per la polizia municipale di Montesilvano, nella provincia di Pescara. Il maresciallo Sergio D'Alonzo, cinquantacinque anni, si è sentito male mentre si trovava in un locale di Silvi Marina ed è morto. Il sindaco: "Una notizia che tinge di tristezza tutta la comunità montesilvanese". disposta l'autopsia.Continua a leggere