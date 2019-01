Sea Watch | Conte-Di Maio | Accogliamo donne e bambini

Grottesca sfida sui corpi da salvare. Sulle navi Sea Watch e Sea Eye - la prima partita tra Di Maio e Salvini in vista delle europee : Sui migranti, ancora sui migranti, si consuma la prima partita di campagna elettorale interna al governo gialloverde in vista delle europee di maggio: tra il M5s e la Lega, tra i due vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio, con quest'ultimo in qualche modo spalleggiato dal premier Giuseppe Conte.Sono due settimane che le due navi umanitarie di Sea Watch e Sea Eye vagano nel Mediterraneo alla ricerca di un porto dove far sbarcare i 49 migranti ...

SeaWatch - Saviano a Salvini : "Smetti di fare il pagliaccio" : 'Mi rivolgo al Ministro Salvini. Smetti di fare il pagliaccio sulla pelle delle persone'. Così Roberto Saviano, sul caso delle 49 persone a bordo delle navi delle due ong Sea Watch e SeaEye, ferme dal ...

Sea Watch - Cantalamessa (Lega) : 'De Magistris pensi a non farsi pubblicità' : Da diverse ore lo scontro mediatico tra Matteo Salvini e i sindaci di alcune città italiane sta riempendo le pagine di cronaca dei principali quotidiani e siti web. In particolare il primo cittadino di Napoli, Luigi De Magistris, si è pesantemente scagliato contro il Ministro dell'Interno, definendo "incostituzionale" il contenuto del Decreto Sicurezza varato dal Governo. ''Salvini si dimetta'' è il monito lanciato dal sindaco di Napoli, il ...

"Poco cibo e situazione gravissima" - Sea Watch chiede aiuto : di Marco Mazzù, - La situazione a bordo della nave Sea Watch 3, giunta al 14esimo giorno di navigazione con 32 migranti a bordo, "sta peggiorando sempre più". E' il capo missione Philip Hahn, ...