Gomez e l' Atalanta tentati dall' Al Hilal

Atalanta - il "Papu" Gomez palleggia in spiaggia con la moglie : Il "Papu" Gomez non ha smesso di allenarsi nemmeno in vacanza e come compagno ha trovato... la moglie Lisa. Con lei si è messo a palleggiare in spiaggia alla Maldive. "Meglio di tanti", ha commentato ...

Calciomercato Atalanta - giallo Papu Gomez : se parte è pronta l’alternativa : Calciomercato Atalanta, il Papu Gomez fa tremare i tifosi, il possibile addio sarà però lenito da un innesto di spessore in attacco Calciomercato Atalanta, la questione Papu Gomez si sta tingendo di giallo. Il calciatore argentino potrebbe lasciare il club orobico nella sessione di Calciomercato invernale, allettato dalle offerte che arrivano dagli Emirati Arabi, economicamente ricchissime. La questione è sotto analisi e non è escluso ...

Calciomercato Atalanta - il Papu Gomez medita l'addio : per lui offerte da Cina ed Emirati Arabi : Una stagione iniziata malissimo, poi la reazione. Dopo la mancata qualificazione all'Europa League e dopo aver toccato la zona retrocessione nei primi due mesi di Serie A, adesso l'Atalanta sorride. ...

Calciomercato Atalanta - assalto al Pupu Gomez dell’Independiente : Dopo un inizio di stagione non entusiasmante il Papu Gomez si è riscattato alla grande, le ultime prestazioni con la maglia dell’Atalanta sono state eccezionali. Il calciatore è finito nel mirino dell’Independiente come conferma il presidente del Rojo, Hugo Moyano, che ai microfoni di ‘Mañana Sylvestre’, programma di Radio 10 si è sbilanciato: “c’è stata una conversazione con lui, però non c’è ...

Atalanta - Gomez non si tocca - anche se il mercato... : Alejandro Gomez, il Papu, 30 anni, all'Atalanta dal 2014. Vanta 42 reti con la Dea. Getty Una Dea senza Papu? Molto difficile, per mille motivi. Tecnici in primis, perché il nuovo abito da "10", ...

Atalanta - ricca proposta dall’Arabia Saudita per il Papu Gomez : la situazione : Papu Gomez preso di mira dall’Al Hilal, una ricca proposta è giunta all’Atalanta per il proprio capitano: i dettagli Il Papu Gomez ha ricevuto un’offerta ricca ed allettante dall’Arabia Saudita. Secondo quanto riporta il Corriere di Bergamo, l’Atalanta ha infatti risposto agli “attacchi” dell’Al Hilal per il Papu, respingendo immediatamente ogni proposta per il numero 10 atalantino. Gasperini ...

Sassuolo-Atalanta 2-6 : tripletta di Ilicic e gol di Zapata - Gomez e Mancini : REGGIO EMILIA - Goleada al Mapei con un'Atalanta che... quando vede il verde accelera e passa. Finisce 6 a 2 un match bellissimo, giocato a viso aperto, molto divertente. Vince un'Atalanta che si ...

Atalanta - Gomez : 'Non c'è Ronaldo? Gioca Douglas Costa...' : Alejandro Gomez , capitano dell' Atalanta , parla a Sky Sport prima della sfida contro la Juventus: 'Ronaldo fuori? Giocherà Douglas Costa, che è molto veloce e forte, ha altre caratteristiche. La Juve ha una rosa così ampia che quelli che entrano dalla ...

Atalanta - Gasperini : "Gomez è il nostro punto di riferimento" : Con questo Duvan siamo più forti, ha un peso specifico importante nell'economia delle nostre prestazioni". brava dea - Dopo aver allontanato il turnover per i diffidati De Roon, Gomez e Ilicic , "...

Atalanta-Lazio - Inzaghi : 'Milinkovic tornerà ad essere quello di sempre. Gomez? Mi tengo Correa' : Sei gare senza vittoria, quattro pareggi e due sconfitte, entrambe in Europa League,. Serve la svolta in casa Lazio: "In Europa non avevamo più motivazioni, ora dobbiamo risollevarci". Testa all'...

Serie A Atalanta - Gomez : «Solo io posso fare il Cristante» : BERGAMO - "Contro la Lazio sarà una partita bella e tirata, perché puntiamo entrambi all'Europa League ma finora non abbiamo dato continuità ai risultati" . In vista del monday night del 17 dicembre a ...

Atalanta-Napoli - Monday Night Serie A : le probabili formazioni. Ancelotti sceglie Mertens al fianco di Insigne - Gasperini replica con Gomez e Rigoni : Si giocherà questa sera il posticipo della quattordicesima giornata del campionato italiano di Serie A 2018-2019 di calcio. Atalanta e Napoli si affronteranno in una partita importante per entrambe le formazioni. La squadra di Gian Piero Gasperini ha frenato la propria rincorsa all’Europa nell’ultima sconfitta di Empoli e dovrà ripartire immediatamente per non perdere terreno rispetto alle dirette concorrenti. Nell’ultimo ...

Atalanta - Gomez suona la carica : “sono stufo di sentire che non siamo da Europa - ne parliamo a marzo” : Il capitano dell’Atalanta ha parlato della stagione in corso, sottolineando di essere stufo di sentire che i nerazzurri non siano da Europa La sconfitta contro l’Empoli da dimenticare, il match con il Napoli da preparare al meglio per rilanciarsi in classifica. L’Atalanta prova a cancellare la pessima prestazione del Castellani dove, avanti di due gol, si è fatta rimontare fino a subire un clamoroso ko nel ...