Ecco i cambiamenti di gennaio 2019 per i listini di Wind e di Tre

COP24 sui cambiamenti climatici - “il mondo è ad un crocevia” : Ecco a che punto siamo con il riscaldamento globale dopo un 2018 da record : I negoziatori di tutto il mondo hanno aperto la conferenza annuale delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici a Katowice, in Polonia, città costruita intorno all’estrazione del carbone, principale responsabile del riscaldamento globale. Arrivati per due settimane di discussione sui cambiamenti climatici, i partecipanti si sono liberati di cappotti, sciarpe e cappelli quando sono entrati nelle hall di Katowice riscaldate dalle vicine centrali ...

Cambiamenti climatici - il WWF : “Per combatterli è necessario il Pacchetto Katowice” - Ecco di cosa si tratta : Da domenica 2 dicembre i negoziatori di tutti i governi saranno a Katowice, in Polonia, per prendere parte alla XXIV Conferenza delle Nazioni Unite sul clima, che arriva appena dopo la pubblicazione di numerosi e autorevoli report che descrivono gli impatti catastrofici del cambiamento climatico che sono già sotto i nostri occhi, e andranno in futuro ad aumentare, soprattutto in assenza di un intervento urgente e un potenziamento delle azioni ...

Clima - tempesta di neve precoce getta gli USA nel caos : Ecco come i cambiamenti climatici stanno trasformando l’inaspettato in qualcosa di normale : A giudicare dalle immagini e dalle notizie che arrivano dagli Stati Uniti orientali, sembra proprio che i meteorologi non si aspettassero le condizioni che si sono venute a creare. La tempesta di neve e ghiaccio, seppur modesta, ha provocato, infatti, almeno 8 vittime, 44 feriti, migliaia di incidenti stradali ed un’incredibile congestione del traffico e dei servizi pubblici. Meteorologi e autorità locali puntano il dito gli uni contro le altre ...

I cambiamenti climatici si combattono anche a tavola : Ecco il decalogo salva clima : Arriva il decalogo salva clima per aiutare gli italiani a combattere personalmente il cambiamento climatico a tavola. L’iniziativa è della Coldiretti in occasione dell’apertura del farmers’ market metropolitano coperto di Milano in via Friuli 10 con la partecipazione, fra gli altri, del presidente nazionale di Coldiretti Ettore Prandini, del direttore di Campagna Amica Carmelo Troccoli e del sindaco di Milano Giuseppe Sala. Con quasi 4 italiani ...

Dall’acqua alla salute alla sicurezza umana : Ecco quali sono gli effetti dei cambiamenti climatici nel Mediterraneo : Con il bacino del Mediterraneo che sta subendo più che mai gli effetti dei cambiamenti climatici, un network internazionale di scienziati ha collaborato per sintetizzare gli effetti e i problemi ambientali da essi creati, così come i rischi che ne derivano, per facilitare i processi decisionali per affrontare la questione. Guidata dal Prof. Wolfgang Cramer (Mediterranean Institute for Biodiversity and Ecology), la prima sintesi dei molteplici ...

Lecce : Ecco la città verde a prova di cambiamenti climatici : Le Climathon di tutto il mondo sono una iniziativa di Climate-KIC, la più grande partnership europea tra enti pubblici e privati che il 27 ottobre unisce le sfide delle città di tutto il mondo di ...