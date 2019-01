Dl Sicurezza | Leoluca Orlando e Luigi de Magistris | sindaci esemplari

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 4 gennaio 2019) La presente fase storica della comunità internazionale appare contrassegnata da un rinnovato protagonismo delle autonomie locali, che si pongono spesso in contrasto con gli indirizzi del potere centrale. Ciò avviene più che altro su terreni di importanza strategica e sui quali più viva appare la contraddizione con le linee politiche governative, spesso dettate dagli interessi egoistici di ristrette lobby, ovvero dall’intento deprecabile di trarre vantaggio dalla diffusione di odio e razzismo.Abbiamo pertanto avuto, nel recente passato, la dissidenza di importanti Stati e città su questioni fondamentali come quella ambientale e climatica. È noto ad esempio come la California e New York si siano diametralmente contrapposte alla linea negazionista dell’amministrazione Trump che sta trascinando l’intero pianeta verso l’irreversibile disastro. Tale dissidenza appare legittimata dal fatto ...