Tanti Auguri Adriano Celentano: Rai2 omaggia il molleggiato

(Di giovedì 3 gennaio 2019) Alla vigilia del suo compleanno, sabato 5 gennaio 2019 alle 21.05 andrà in onda, sue in simulcast su Radio2, “C’è”, l’omaggio ad uno dei più grandi protagonisti italiani della musica, e non solo,Un biglietto dispeciale per ripercorrere gli ormai oltre 60 anni di attività, e raccontare ilinterprete e autore musicale di brani memorabili, ma anche il rivoluzionario e l’innovatore, in momenti diversi della storia musicale italiana. Non mancherà ilimpegnato e attento alle tematiche legate alla salvaguardia dell’ambiente; e poi l’idolo e interprete anche cinematografico, spesso attore/autore di se stesso, l’cantore dell’amore e dell’universo femminile… E, infine, una particolare sottolineatura l’avrà la sua “celentanità”, ovvero quell’insieme di comportamenti, modi di porsi, ribaltamenti di senso, ...