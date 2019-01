Reddito cittadinanza | sembra Rei ma assegno è più alto

Reddito di cittadinanza : ecco le 10 tappe per avere l'assegno : Il timing contenuto nell'ultima bozza elaborata dai tecnici del ministero del Lavoro, coordinati da Pasquale Tridico, economia del lavoro, Università Roma Tre, prevede un percorso riassumibile in ...

Speciale manovra/4 - Sul Reddito di cittadinanza resta lo scoglio delle Regioni : La bozza del decreto. Dal 1° marzo i circa 5 milioni di potenziali beneficiari della misura di sostegno al reddito potranno presentare una domanda a Poste italiane. Dopo l’ok dell’Inps, ad aprile la card con il sussidio. Manca ancora l’accordo con i governatori sulla distribuzione dei 4mila «navigator»...

Di Maio : «Reddito di cittadinanza solo agli italiani». Ma nella bozza si dice altro Ecco a chi sarà dato : i requisiti|I criteri : Il leader M5S annuncia la data per reddito e pensione minima a 780 euro. Poi precisa: «sarà solo per gli italiani», ma nella bozza del testo è previsto per chi ha permesso di soggiorno e risiede in Italia da almeno 5 anni

Reddito di cittadinanza - ecco come funzionerà : Al varo la novità del Reddito di cittadinanza. La manovra economica è diventata legge di Bilancio. Ora in gennaio devono essere approvati i decreti attuativi per i provvedimenti varati col voto parlamentare di fine dicembre 2018 a cominciare dalle misure più note: il Reddito di cittadinanza e l'accesso alla pensione grazie a Quota 100. Sono già emersi comunque i cardini sui quali saranno imperniati e si delinea il ...

Reddito di cittadinanza - Di Maio : “Smentisco che andrà agli immigrati - è per i cittadini italiani” : Reddito di cittadinanza anche per gli immigrati? “Smentisco. La legge, come abbiamo sempre detto, riguarda coloro che sono cittadini italiani”. In attesa del varo del decreto attuativo con tutti i dettagli sulla misura prevista dalla legge di Bilancio, il vicepremier e ministro del Lavoro Luigi Di Maio in visita ad Alleghe ha contraddetto quello che emerge dalle bozze in circolazione in questi giorni, in base alle quali ...

