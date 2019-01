Raggi | Capodanno unico al mondo | scommessa vinta

In 50mila al Capodanno al Circo Massimo - fischiati Raggi e Bergamo : 'Levateci i rifiuti' : di Stefania Piras Capodanno dolceamaro per la sindaca Virginia Raggi e il vice Luca Bergamo che sono saliti sul palco del Circo Massimo davanti a una folla di quasi 50 mila persone dieci minuti prima ...

In 40mila al Capodanno al Circo Massimo - fischiati Raggi e Bergamo : 'Levateci i rifiuti' : di Stefania Piras Capodanno dolceamaro per la sindaca Virginia Raggi e il vice Luca Bergamo che sono saliti sul palco del Circo Massimo dieci minuti prima della mezzanotte accompagnati poco dopo da ...

Spazio - la sonda New Horizons Raggiunge “Ultima Thule” nella notte di Capodanno : è il corpo celeste più lontano mai esplorato dall’uomo : La sonda spaziale della Nasa che ha dato al mondo le prime immagini ravvicinate di Plutone, la New Horizons, ha raggiunto ieri – poco dopo la mezzanotte ora americana – il corpo celeste piu’ lontano mai esplorato dall’uomo: un oggetto coperto di ghiaccio nella Fascia di Kuiper soprannominato Ultima Thule, che dista ben 6,4 miliardi di chilometri dalla Terra. Alle 00:33 (le 6:33 di questa mattina in Italia) la New Horizons ...

Capodanno 2019 a Sydney con polemiche. Il sindaco : "OltRaggioso far pagare per vedere i fuochi" : Capodanno con polemiche a Sydney. Ad accendere la miccia, con qualche ora di anticipo, è il sindaco Clover Moore, che ha definito le feste di fine anno attorno al porto della città australiana un modo "oltraggioso" di fare soldi da parte del Governo. Come riporta il Guardian, Moore è infastidito in particolare dai prezzi esorbitanti di alcuni di questi eventi. Dei 51 party ufficiali rintracciabili sul sito web della City of ...

Raggi ha ordinato il divieto totale dei botti a Capodanno : La sindaca di Roma Virginia Raggi ha firmato l'ordinanza che vieta l'utilizzo di petardi, botti e artifici pirotecnici in occasione dei festeggiamenti di fine anno. Il provvedimento prevede il divieto assoluto di usare materiale esplodente come fuochi artificiali, razzi e giochi pirotecnici: sarà in vigore dalle 00.01 del 31 dicembre 2018 alle 24.00 dell'1 gennaio 2019, su tutto il territorio di Roma Capitale. Sono escluse ...

SPRAY AL PEPERONCINO A CAPODANNO : A ROMA NON SARÀ VIETATO/ Sindaca Raggi - 'salva le donne' : SPRAY al PEPERONCINO VIETATO a CAPODANNO. Ultime notizie, scatta il divieto, il ministro Salvini non ci sta 'E' sbagliato'