La #Supercoppa tra Milan e Juve sarà solo per "donne accompagnate"

(Di giovedì 3 gennaio 2019) Manca poco più di una settimana al calcio d’inizio della Supercoppa italiana tra Juventus eallo stadio King Abdullah Sports City di Jeddah, in Arabia Saudita. E le polemiche sono già divampate a seguito di un particolare, per nulla piccolo in verità, presente all’interno del comunicato stampa pubblicato dalla Lega Serie A sulla vendita dei biglietti. La querelle gira su due parole che andrebbero a definire l’accesso a determinati settori della struttura: Singles and Families.Per la #Supercoppa che si giocherà in #ArabiaSaudita in vendita biglietti per settori riservati ai soli uomini.Le donne potranno accedere sole se "accompagnate". La Supercoppa è un trofeo italiano. Inaccettabile che la #Legacalcio rimanga in silenzio #Juventus #@vditrapani— riccardo cucchi (@CucchiRiccardo) 2 gennaio 2019 ...