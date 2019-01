Il Principe Harry | niente alcol | caffè e tè per amore di Meghan

Meghan Markle ha convinto il Principe Harry a non bere più alcol né il tradizionale tè inglese : Meghan Markle è un’accanita salutista, tanto che ha convinto anche il marito Harry a intraprendere una dieta detox. Niente più alcol, caffè e nemmeno una tazza del tradizionale tè inglese per il principe: la duchessa infatti lo ha obbligato ad abbandonare le cattive abitudini per “disintossicarsi”. “Considerando che da quando era adolescente era sempre stato un bevitore piuttosto accanito, è un bel risultato”, ha ...

Fashion influencer 2018 : al top la ventenne miliardaria Kylie Jenner e sul podio la moglie del Principe Harry. C’è anche la Ferragni : C’è anche un’italiana (ed è facile indovinare chi è) tra le dieci Fashion influencer più rilevanti del 2018 secondo la piattaforma di ricerche di moda Lyst. Ed il metro di paragone, stavolta, non è solo Instagram, ma Lyst ha allargato la sua analisi al numero di ricerche sul web, circa 100 milioni, per comprendere quali […]

I matrimoni vip più belli del 2018 - da Meghan Markle e il Principe Harry a Kit Harington e Rose Leslie : Quest'anno molte celebrità si sono giurate amore eterno, ma quali sono stati i matrimoni vip più belli del 2018? Dal Royal Wedding di Meghan e Harry alle nozze tra gli attori de Il Trono di Spade, Kit Harington e Rose Leslie, ecco le otto coppie che si sono sposate nel corso dell'anno. Meghan Markle e il Principe Harry Sponsorizzato da mesi, il matrimonio di Meghan Markle e il Principe Harry è stato uno dei più attesi e romantici ...

Il Principe Harry non parteciperà a una tradizione natalizia di famiglia per amore di Meghan Markle : La Duchessa del Sussex ha portato un'altra novità The post Il principe Harry non parteciperà a una tradizione natalizia di famiglia per amore di Meghan Markle appeared first on News Mtv Italia.

Meghan Markle impedisce al Principe Harry di partecipare alla tradizionale caccia al fagiano : la famiglia reale si preoccupa : Il principe Harry per il secondo anno consecutivo non si presenterà per la tradizionale battuta di caccia di Santo Stefano della famiglia reale britannica, che non aveva mai mancato in 20 anni fino allo scorso anno. Dietro la decisione, rivelata da fonti informate e riportate dai tabloid britannici, fra cui il Daily Mail, c’è la scelta di non ferire la consorte, la duchessa del Sussex Meghan Markle, fiera animalista, nemica della caccia e ...

