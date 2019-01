Che tempo che fa - Fabio Fazio : brutta voce sul suo ingaggio in Rai - 'Chi vogliono mettere al suo posto' : Massimo Giletti resta a La7? Oppure torna in Rai? Le voci sull'argomento sono vorticose. Secondo Italia Oggi , rilanciata da Dagospia, 'l'editore di La7, Urbano Cairo, gli avrebbe offerto la ...

Maltempo - ancora venti forti e nevicate nelle MarChe e al Sud : Roma, 2 gen., askanews, - ancora venti forti e nevicate nelle Marche e al Sud, e la Protezione civile segnala, in particolare, allerta gialla su Abruzzo, Molise e Sicilia 'L'intenso flusso di correnti ...

Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista - l'indiscrezione Che scuote il M5s : "Pace durata il tempo del video" : Tra Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista la pace rischia di durare il tempo di un'istantanea, al più i due minuti di video in tandem realizzato dalle nevi delle Dolomiti per salutare i fan grillini e lanciare la campagna elettorale del M5s per le elezioni europee del prossimo maggio. Leggi anche:

Meteo - arriva il maltempo : freddo artico e nevicate anChe in Sicilia : Il Dipartimento della Protezione Civile annuncia per oggi 2 gennaio, venti forti in tutta Italia e nevicate a quote basse al Centro Sud, anche Sicilia

Carlotta Mantovan : 'Dedico a Stella tutto il tempo Che posso' : Recentemente Carlotta Mantovan ha concesso un'intervista alla famosa rivista 'Diva E Donna' ponendo l'accento sulle sue vacanze natalizie senza la presenza del marito Fabrizio Frizzi. La giornalista ha fatto notare di essersi concentrata esclusivamente sulla figlia Stella alla quale cerca di non far mancare nulla sebbene sia insostituibile una persona straordinaria come Fabrizio. Non è stato facile per la donna passare il primo Natale senza il ...

Che tempo che fa - Fabio Fazio ora trema davvero : il siluro di Mediaset - così possono farlo saltare : Piove sul bagnato per Fabio Fazio. Già "minacciato" di essere rispedito su Raitre, il conduttore di Che tempo che fa dal 13 gennaio dovrà affrontare un nuovo, durissimo avversario. Su Canale 5 la domenica sera sarà di Barbara D'Urso, con la terza stagione della rediviva fiction Dottoressa Giò. Dall'

Matteo Salvini - il forzista Andrea Cangini lo sfida : 'Leader solo sui social - cosa rischia tra qualChe tempo' : Conseguenza inevitabile: 'La politica viene naturalmente invogliata a fomentare le rivolte anziché a placarle e i politici sono spinti ad aderire ad ogni protesta , a sottoscrivere con un like ogni ...

Matteo Salvini - il forzista Andrea Cangini lo sfida : "Leader solo sui social - cosa rischia tra qualChe tempo" : "Matteo Salvini è leader solo sui social". I sondaggi certificano il trionfo del leghista nel gradimento popolare, ma c'è chi ancora ha il coraggio di sfidarlo in campo aperto. Andrea Cangini, giornalista e senatore di Forza Italia, scrive al direttore Alessandro Sallusti sul Giornale per criticare,

Che tempo che fa - Carlo Cottarelli molla Fabio Fazio : "Non sarò più ospite fisso - devo parlare anche ad altri" : "Da Fabio Fazio mi sono trovato benissimo ma quella del 23 dicembre è stata l'ultima puntata del contratto". Benservito a Che tempo che fa: intervistato da Pietro Senaldi su Libero, Carlo Cottarelli saluta il suo ruolo di opinionista fisso nel talk di Raiuno che tante polemiche ha suscitato per la q

Etna - terremoto Catania : dati e sChede dei sopralluoghi in tempo reale : Grazie a “Erikus“, il progetto realizzato da Regione e Arpa Piemonte, messo a disposizione della Sicilia grazie all’intervento del Dipartimento nazionale della Protezione civile, un sistema informatico realizzato dalla Protezione civile regionale siciliana permetterà di avere in tempo reale tutti i dati e le schede dei sopralluoghi eseguiti nelle strutture interessate dal terremoto di magnitudo 4.9 del 26 dicembre. Tutti i ...

Che tempo che fa - Fabio Fazio disintegrato da Matteo Salvini : "Lui e i suoi ospiti..." : È sempre Fabio Fazio il bersaglio preferito di Matteo Salvini. Intervistato dal Corriere della Sera, il leader della Lega e vicepremier non può sottrarsi a una domanda sul contestatissimo post sul Blog delle Stelle, sito ufficiale del M5s. Si parlava, prima della sua rimozione, di "terrorismo mediat

"Nel secondo tempo la stanChezza si è fatta sentire" : La Spezia - In mixed zone è intervenuto Luca Mora, autore ancora una volta di una prova convincente. Il centrocampista si è detto rammaricato di non riuscire più a trovare la via della rete da tempo, ...

Fabio Fazio perde un opinionista di Che tempo Che Fa : Che Tempo Che Fa: un ospite fisso di Fabio Fazio abbandona la trasmissione Aria di cambiamenti nel talk show Che Tempo Che Fa. Da gennaio 2019 Carlo Cottarelli non sarà più ospite fisso di Fabio Fazio. Ad annunciarlo è stato lo stesso economista italiano: “Da Fazio mi sono trovato benissimo ma quella del 23 dicembre è stata l’ultima puntata del contratto”. Cottarelli potrebbe ritornare saltuarialmente ogni tre o quattro ...