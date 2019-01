Mattarella | «Sicurezza è convivenza Basta odio e insulti | manifestare i buoni sentimenti»

Contromessaggio di Salvini : 'Anche Mattarella parla di sicurezza. Con noi l'Italia ha riconquistato i suoi confini' : Dopo il presidente della Repubblica, anche il vicepremier Matteo Salvini si è rivolto agli italiani con un messaggio su Facebook. Il leader della Lega ha sottolineato di essere contento "che anche ...

Salvini : sono contento - anche Mattarella parla di sicurezza : Roma, 31 dic., askanews, - 'Questo non è un contromessaggio al presidente Mattarella, è un ringraziamento a voi': lo ha detto a chi lo ha seguito in diretta Facebook il viceprenmier Matteo Salvini, ...

Mattarella - Salvini : “Contento che abbia parlato di sicurezza. Con noi Italia ha riconquistato suoi confini” : “Sono contento che il Presidente Mattarella abbia cominciato il suo discorso parlando di sicurezza: abbiamo dimostrato che volere è potere, l’Italia ha riconquistato i suoi confini“. Lo ha detto il vicepremier e ministro dell’interno, Matteo Salvini in diretta Facebook. “Tutto questo grazie a voi”, ha aggiunto L'articolo Mattarella, Salvini: “Contento che abbia parlato di sicurezza. Con noi Italia ha ...

Salvini - messaggio fine anno : 'Anche Mattarella parla di sicurezza' : Dopo il presidente della Repubblica, anche il vicepremier Matteo Salvini si è rivolto agli italiani con un messaggio su Facebook. Il leader della Lega ha sottolineato di essere contento "che anche ...

Salvini 'condivide' Mattarella : più sicurezza - più lavoro : Roma, 31 dic., askanews, - 'Più sicurezza, più lavoro, più attenzione agli ultimi, diritto alla salute, allo studio e ad uno sport sano e civile, un'Europa diversa più attenta ai cittadini e non più ...

Sergio Mattarella - il discorso di fine anno su sicurezza - lavoro e scontro politico : Come se questi valori non fossero importanti nel mondo degli adulti. In altre parole, non dobbiamo aver timore di manifestare buoni sentimenti che rendono migliore la nostra società. Sono i valori ...

Mattarella - discorso di fine anno : “Sicurezza si realizza se garantita la convivenza. Auguri agli italiani e agli immigrati” : Il bisogno di sicurezza che nasce dalla difesa dei “valori positivi della convivenza”. Ma anche dalle “garanzie di lavoro, istruzione e attenzione per giovani e anziani”. Poi la necessità di unità e compattezza come comunità. Quindi la legge di Bilancio licenziata in tempo che permette ora di guardare con fiducia al futuro, a patto che si garantisca un adeguato confronto in Parlamento. E gli Auguri finali che ha rivolto ...

Mattarella - il discorso di fine anno : “La sicurezza si realizza se è garantita la convivenza. Manovra - si assicuri confronto in Parlamento” : “La vera sicurezza si realizza, con efficacia, preservando e garantendo i valori positivi della convivenza”. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo quarto messaggio di fine anno ha parlato del bisogno di sicurezza del Paese, ma anche dell’importanza di ritrovare compattezza e fiducia come comunità. “sicurezza è anche lavoro, istruzione, più equa distribuzione delle opportunità per i giovani, attenzione ...

Mattarella - discorso di fine anno 'Sicurezza c è solo se tutti si sentono rispettati. Assicurare adeguato confronto in Parlamento' : Ma con diversi messaggi rivolti direttamente alla politica. Il bisogno di unità 'Quel che ho ascoltato dagli italiani' - dice il capo dello Stato - 'esprime, soprattutto, l'esigenza di sentirsi e di ...

Mattarella - il discorso di fine anno : “La vera sicurezza si realizza se garantiti valori della convivenza. No a zone franche di illegalità” : “La vera sicurezza si realizza, con efficacia, preservando e garantendo i valori positivi della convivenza”. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo quarto messaggio di fine anno ha parlato del bisogno di sicurezza del Paese, ma anche dell’importanza di ritrovare compattezza come comunità e il bisogno di ritrovare la fiducia. “sicurezza è anche lavoro, istruzione, più equa distribuzione delle ...

Mattarella : “Non c’è sicurezza senza rispetto dei diritti”. E sull’Ue : “Successo di pace - benessere e crescita sociale” : “Non si può efficacemente combattere la subdola pervasività del crimine transnazionale o del terrorismo senza una fitta rete di contrasto che veda uniti i Paesi di tutti i continenti. Questo grave pericolo continua a manifestarsi, da ultimo con l’uccisione a Strasburgo di cinque persone e, tra esse, anche del nostro giovane connazionale Antonio Megalizzi. Non si può garantire sicurezza alle popolazioni se non se ne rispettano i diritti ...

Mattarella 'Non c è sicurezza senza rispetto diritti'. Poi rcorda Megalizzi 'Serve rete di contrasto' : Un mondo dominato dall'unilateralismo è un mondo senza amici e non può che condurre a diffidenze crescenti, a frizioni e a nuovi conflitti'. 'Conflitti che rischiano, in considerazione della marcata ...

“Lui non ci sarà” - Vauro scrive una lettera a Mattarella : “La mia dignità e sicurezza lese da un’alta carica dello Stato” : Pubblichiamo la lettera del vignettista Vauro Senesi. Vauro è uno degli “esclusi” dalla manifestazione organizzata dalla Lega sabato 8 dicembre a Roma, lanciata sui social con la campagna “Lui/lei non ci sarà”. La serie di foto condivise dagli account ufficiali del Carroccio mette in fila i “nemici” del partito, spesso ridicolizzati nelle pose. Vauro ha deciso di scrivere una lettera al presidente della Repubblica Sergio ...

Sergio Mattarella ha firmato e promulgato il decreto sicurezza voluto da Matteo Salvini : Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato per la promulgazione il decreto sicurezza, il testo fortemente voluto dal ministro dell'Interno Matteo Salvini e convertito negli scorsi giorni dal Parlamento con l'approvazione definitiva alla Camera dei deputati. Ora verrà pubblicato in Gazzetta ufficiale.Continua a leggere