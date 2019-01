Lazio su Zappacosta Basta e Caceres in uscita

Calciomercato Lazio - assalto a Zappacosta : Inzaghi ha chiesto l’esterno del Chelsea : Calciomercato Lazio , il club del patron Lotito sta cercando di accontentare le richieste del tecnico Simone Inzaghi sul mercato Calciomercato Lazio , il club capitolino si sta muovendo in queste ore per regalare a mister Simone Inzaghi gli innesti giusti per la conquista della Champions League sfumata nell’ultima giornata della passata stagione. Il tecnico ha chiesto un esterno di destra, zona del campo nella quale potrebbero partire ...

Lazio - la strategia per Zappacosta : La Lazio continua a seguire la pista Zappacosta . Come scrive la Gazzetta dello Sport , il laterale del Chelsea non sta trovando spazio, soli 18 minuti in Premier League,: i biancocelesti sono pronti a chiederlo in prestito, ma la trattativa non facile.