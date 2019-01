I fatti più importanti che hanno caratterizzato il 2018 a Olbia

Mondo automotive - I 10 fatti più importanti del 2018 FOTO GALLERY : Dopo avervi anticipato le previsioni sull'anno che verrà, il 2019 dalla A alla Z, vi raccontiamo in dieci notizie gli ultimi dodici mesi del Mondo automotive: dalla scomparsa di Sergio Marchionne, uno dei più grandi top manager di sempre, allarresto di Carlos Ghosn, a capo del gruppo Renault-Nissan-Mitsubishi, dalla tragedia del ponte Morandi a Genova a un importante evento del motorsport nella Capitale, senza dimenticare la cessione di un ...

Mondo automotive - I 10 fatti più importanti del 2018 - FOTO GALLERY : Dopo avervi anticipato le previsioni sull'anno che verrà, il 2019 dalla A alla Z , vi raccontiamo in dieci notizie gli ultimi dodici mesi del Mondo automotive: dalla scomparsa di Sergio Marchionne, uno dei più grandi top manager di sempre, all'arresto di Carlos Ghosn, a capo del gruppo Renault-Nissan-Mitsubishi, dalla tragedia del ponte ...

Mondo automotive - I 10 fatti più importanti del 2018 FOTO GALLERY : Dopo avervi anticipato le previsioni sull'anno che verrà, il 2019 dalla A alla Z, vi raccontiamo in dieci notizie gli ultimi dodici mesi del Mondo automotive: dalla scomparsa di Sergio Marchionne, uno dei più grandi top manager di sempre, allarresto di Carlos Ghosn, a capo del gruppo Renault-Nissan-Mitsubishi, dalla tragedia del ponte Morandi a Genova a un importante evento del motorsport nella Capitale, senza dimenticare la cessione di un ...

2018 - i 20 fatti più importanti nel mondo : Dallo storico incontro tra Trump e Kim Jong-un all'attentato di Strasburgo: cosa è successo nel mondo quest'anno

De Magistris : 'Fuori allo stadio i fatti più agghiaccianti. La gara andava sospesa' : Ha sbagliato ad applaudire, ma in generale siamo di fronte ad un'altra brutta pagina di sport'. Su Koulibaly e il suo caso ' Quando uno è troppo rispettoso delle regole si aspettavano la sospensione. ...

Roma - Pallotta detta le regole : 'Non siamo soddisfatti - per chi non si impegna non ci sarà più posto' : Per questo Pallotta ha chiesto di fare quadrato, chiamando in causa tutte le componenti del mondo Roma: "Il nostro unico obiettivo è di migliorare in tutto quello che facciamo e ci lavoreremo tutti ...

Istat : migliora benessere ma gli italiani sono più insoddisfatti : Roma, 18 dic., askanews, - migliora il benessere ma gli italiani sono più insoddisfatti. E' quanto emerge dal rapporto Istat 2018 sul benessere equo e sostenibile. La situazione del complesso delle ...

Istat : migliora benessere ma gli italiani sono più insoddisfatti : Roma, 18 dic., askanews, - migliora il benessere ma gli italiani sono più insoddisfatti. E' quanto emerge dal rapporto Istat 2018 sul benessere equo e sostenibile.La situazione del complesso delle ...

Inter - Ausilio : 'PSV partita più importante degli ultimi 6 anni - ma a 10 punti comunque soddisfatti. Il Barça...' : Il direttore sportivo dell' Inter Piero Ausilio , Intervistato da Sky Sport, ha parlato a pochi minuti dal match contro il PSV. Queste le sue parole: 'Abbiamo aspettato tanto tempo questa sfida. Per noi è una grande occasione: dobbiamo arrivare a dieci punti e fare il ...

Hiv - fatti e stereotipi : i video dell’Osservatorio AiDS per smentire i luoghi comuni più diffusi : AiDS, tubercolosi e malaria: malattie di cui ormai si parla poco o nulla. Per questo Osservatorio AiDS – AiDS Diritti Salute, Friends of the Global Fund Europe, Aidos – Associazione Italiana Donne per lo Sviluppo e Bluestocking presentano il progetto “AiDS, Tubercolosi e Malaria: fatti e stereotipi”. Tre spot, tre video che hanno come protagonisti gli stereotipi più comuni intorno a queste grandi epidemie che ancora oggi uccidono ...