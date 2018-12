SCENARIO I conti in tasca a Salvini e Di Maio dopo la guerra con l' Ue

eSports : uno SCENARIO virtuale in continua espansione. L’Italia deve colmare il gap : Parlare di eSport come di semplici videogiochi non rispecchia la realtà delle cose. Ciò che questo gigantesco fenomeno legato al darsi ludico virtuale va ben al di là di quello che si potrebbe immaginare. La diffusione del progetto eSports infatti va a rappresentare un nuovo modello di comunicazione nel quale gli utenti riescono ad interagire sfruttando i social, lo streaming e le app. Un mercato enorme che mette sul piatto non solo abilità di ...