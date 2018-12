M5S | le purghe di fine anno | espulsi De Falco | De Bonis | Moi e Valli

ilgiornale

(Di lunedì 31 dicembre 2018) Incassato il sì definitivo alla manovra economica, l'del Movimento 5 Stelle si chiude con nuove "".Il Collegio dei Probiviri - il "tribunale" grillino deputato a esaminare ed eventualmente sanzionare il comportamento degli eletti - ha infatti deciso di punire i quattro "dissidenti" che in Senato e in Europarlamento si sono distinti per aver criticato aspramente l'operato del governo. Sono stati, quindi, i senatori Gregorio Dee Saverio Dee gli europarlamentari Giulia Moi e Marcoper "reiterate violazioni dello statuto"."Salvi" i senatori Matteo Mantero e Virginia La Mura - la cui posizione è stata archiviata - mentre restano sotto processo le altre due "ribelli" M5S a Palazzo Madama, Elena Fattori e Paola Nugnes. Solo un richiamo per Lello Ciampolillo.