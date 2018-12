Blog M5S | ' Terrorismo opposizione-media'

M5s - cosa diceva il post rimosso dal Blog delle Stelle : "Siamo sotto attacco. La democrazia è sotto attacco": comincia così la denuncia sul web dei grillini. Accuse forti poi però sparite

M5S sul Blog : «Terrorismo contro la manovra». Bagarre in Aula e il post sparisce Live : Il messaggio in un post sul blog delle Stelle — poi rimosso — in cui si condanna un «vero e proprio terrorismo mediatico e psicologico» da parte di «lobby, poteri forti e comitati d'affari». Le Opposizioni: «Intervenga Fico». Il presidente della Camera: «Legittimo il loro lavoro, ma la democrazia non è sotto attacco»

M5s - Fico smentisce il Blog delle Stelle : "Nessun attacco alla democrazia - l'opposizione fa il proprio lavoro" : Il presidente della Camera replica alla denuncia pubblicata sul blog delle Stelle in cui si parla di "terrorismo mediatico e psicologico". Il post, dopo le polemiche scoppiate in Aula, è stato rimosso

M5s : “Democrazia sotto attacco di lobby. Pd e Fi complici”. Opposizioni insorgono e il post scompare dal Blog delle Stelle : “Siamo sotto attacco. Il Governo, la Manovra del Popolo. La Democrazia è sotto attacco. È in corso una delle più violente offensive nei confronti della volontà popolare perpetrata in 70 anni di storia repubblicana”. E le Opposizioni sono “complici” ed “eterni zerbini dei potenti”. In più, c’è anche la “longa manus della stragrande maggioranza dei media”. Un post pubblicato sul blog dell ...

Attacchi sessisti dal Blog M5S alla deputata - ex Miss Italia : Forza Italia denuncia Foto | Video : La forzista Matilde Siracusano pubblica su Facebook insulti e frasi irriferibili ricevute dopo aver contestato le riforme del Movimento Cinque stelle. E Fico la difende

