Liverpool-Arsenal 5-1 : Gol e Highlights. Tripletta per Firmino : Premier League, 20^ giornata Liverpool-Arsenal 5-1: Firmino è il grande mattatore del big match. Titolo in pugno per i Reds?Prosegue la marcia trionfale del Liverpool in Premier, nell’ultima partita dell’anno. I Reds con una devastante prova di forza hanno travolto l’Arsenal per 5 a 1.Ad Anfield i primi minuti di partita sono molto intensi e regalano grandi emozioni e nonostante il vantaggio iniziale firmato Maitland-Niles, ...

Premier : cinquina Liverpool all'Arsenal - tonfo Tottenham! Vince Ranieri : TORINO - Il Tottenham crolla a sorpresa e il Liverpool , battendo l' Arsenal , potrebbe allungare ancora. A Wembley le cose si erano messe bene per gli Spurs, avanti al 22' con Kane , ma nella ripresa ...

Premier League - Liverpool-Arsenal 5-1 : show Reds con tripletta di Firmino : Firmino festeggia la tripletta ad Anfield. Getty 54 punti in 20 partite. Per ora nei cinque maggiori campionati europei nessuna squadra ha fatto meglio del Liverpool di Klopp. Un inizio di stagione da ...

Liverpool Arsenal 4-1 LIVE - risultato in diretta. Poker di Salah : LIVErpool-Arsenal 3-1 LIVE 11' Maitland-Niles, A,, 14' e 16' Firmino, L,, 32' Mané, L, LIVErpool, 4-2-3-1,: Alisson; Alexander-Arnold, Lovren, van Dijk, Robertson; Fabinho, Wijnaldum; Shaqiri, Salah, ...

Premier League - in campo Liverpool-Arsenal LIVE : In campo LIVErpool-Arsenal DIRETTA Brutto ko del Tottenham battuto 3-1 in casa dai Wolves e Spurs che possono essere superati al secondo posto domenica dal Chelsea, atteso dal derby con il Crystal ...

Liverpool Arsenal - formazioni ufficiali e risultato in diretta LIVE : formazioni ufficiali LIVErpool , 4-2-3-1, : Alisson; Alexander-Arnold, Lovren, van Dijk, Robertson; Fabinho, Wijnaldum; Shaqiri, Salah, Mané, Firmino. All. Klopp Arsenal , 4-2-3-1, : Leno; ...

Liverpool-Arsenal - tutte le quote : Reds e Gunners si affrontano ad Anfield sabato 29 dicembre alle 18:30 nel match più atteso di questa giornata di Premier League. Il Liverpool, capolista con 6 punti di vantaggio sul secondo posto del ...

Premier League - chiusura col botto : Liverpool-Arsenal in diretta su Sky : I Reds affrontano i Gunners nell'ultima gara dell'anno. La formazione guidata da Klopp riuscirà a mantenere l'imbattibilità? L'articolo Premier League, chiusura col botto: Liverpool-Arsenal in diretta su Sky è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Premier League : vittorie Arsenal e Liverpool LIVE : vittorie per LIVErpool e Arsenale nei due anticipi della 18/ma giornata. Venerdì i Reds sono passati in casa dei Wolves mentre i Gunners si sono imposti oggi in casa 3-1 sul Burnley In campo la 18/ma ...

Premier League : Liverpool show contro Mourinho. Chelsea ok - cade l'Arsenal : ROMA - Il Chelsea non tradisce le attese e torna da Falmer con i tre punti fondamentali per tenere il passo del Manchester City , che ha sconfitto ieri 3-1 l' Everton , e della capolista Liverpool , ...

Premier - Liverpool-Bournemouth 4-0 : Reds primi in classifica. Poker di Mou a Ranieri - l'Arsenal passa all'83' : 'Eddie Howe fumante, Mo Salah devastante'. Rubiamo una frase dal web perché è il titolo giusto di Bournemouth-Liverpool, finita 4-0 per i Reds, con tripletta dell'ex attaccante della Roma, 25', 48' e ...

Premier League - il Liverpool travolge il Bournemouth : tripletta di Salah. Poker di Mou a Ranieri. L'Arsenal passa all'83' : 'Eddie Howe fumante, Mo Salah devastante'. Rubiamo una frase dal web perché è il titolo giusto di Bournemouth-Liverpool, finita 4-0 per i Reds, con tripletta dell'ex attaccante della Roma, 25', 48' e ...