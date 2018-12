Galapagos | al bando vendita e uso di fuochi d’artificio

meteoweb.eu

(Di sabato 29 dicembre 2018) Le autorità dellehanno messo allae l’uso did’artificio che non producano esclusivamente luci: “Ecosistemi delicati quali quelli delle isolesubiscono effetti negativi per l’uso did’artificio, e questo vale in particolare per la fauna, unica, delle isole, soggetta a statuto di protezione speciale da parte del governo ecuadoregno“, si è spiegato in un comunicato ufficiale. “I principali problemi derivanti agli animali dall’uso deisono tachicardia e altri disturbi cardiaci, stress, ansia, alterazione del comportamento, e rischi per la sopravvivenza delle specie“. Inoltre, si precisa, le sostanze chimiche contenute neicontaminano acqua e aria. L’uso deid’artificio infine – si spiega nella nota che illustra la decisione del divieto di utilizzo e ...