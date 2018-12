Ecco perché imparare una lingua straniera fa bene alla salute : Era stato intuito già dal cosiddetto “uomo italiano del futuro”, Don Milani, ed è stato confermato da diversi studi. Conoscere più lingue fa bene, sia a livello mentale, che sociale, perché un’idioma è l’unica arma che permette di rivendicare i propri diritti fondamentali come lavoro, casa, istruzione e salute. Che sia per costrizione, magari dovuta al trasferimento in un’altra nazione, oppure per propria attitudine ...

Roma alla riscossa - la rinascita dei giallorossi : Ecco perchè la squadra di Di Francesco torna in corsa anche per il terzo posto : La 19^ giornata del campionato di Serie A ha regalato grande spettacolo ma soprattutto indicazioni per il proseguo della stagione. In particolar modo alla riscossa la Roma, la squadra di Di Francesco ha conquistato tre punti d’oro sul campo del Parma, trasferta difficilissima per qualsiasi squadra, apre le marcature Cristante al 58′ poi il pareggio siglato da Under, 0-2 il risultato finale. Si tratta di una vittoria che ...

Juventus-Sampdoria - parla Cristiano Ronaldo : “favorevole al VAR - Ecco perchè” : Cristiano Ronaldo commenta la vittoria della Juventus sulla Sampdoria: le parole dell’attaccante portoghese sul VAR “Sono favorevole al Var, perché così ci sono meno errori. Bisogna solo lasciare lavorare tranquilli gli arbitri perché non è semplice gestire certe situazioni“. Lo dice Cristiano Ronaldo ai microfoni di Sky dopo avere firmato con una doppietta la vittoria della Juventus contro la Sampdoria, che nel recupero ...

Juventus-Sampdoria - gol annullato a Saponara per fuorigioco : chiamata corretta - Ecco perchè [VIDEO] : Grandi polemiche per il gol annullato a Saponara nel finale di Juventus-Sampdoria: chiamata giusta dell’arbitro Valeri, arrivata con l’ausilio del Var Juvenuts-Sampdoria si conclude fra grandi polemiche. Il motivo? Il gol segnato al 92′ da Riccardo Saponara che aveva fissato sul 2-2 il punteggio della partita, prima di essere annullato dall’arbitro dopo la consultazione al Var. chiamata molto contestata dai tifosi ...

Esiste anche il turismo sessuale femminile. Ecco perché le donne occidentali decidono di partire : È noto che alcuni uomini sono soliti frequentare Paesi lontani, soprattutto asiatici, per soddisfare i loro desideri sessuali (anche non leciti) mentre si sa poco del turismo sessuale femminile, anche se è un fenomeno abbastanza diffuso. Si parla di donne occidentali di età compresa tra i 40 e i 60 anni che preparano la valigia con l’idea di vivere una situazione che non prevede solo spiagge dorate e mare cristallino, ma anche la presenza di ...

Terremoto Catania - gravi danni e rischio sismico : Ecco perché in Italia esiste un “deficit di protezione sismica” : Il compianto Prof. Enzo Boschi, scomparso pochi giorni fa, definiva “terremotini” i sismi di Magnitudo intorno a 5.0 ovvero prossimi alla cosiddetta “soglia del danno”, valore secondo cui il territorio iniziava a soffrire danni e lesioni. Purtroppo negli ultimi anni in Italia, a parte i terremoti disastrosi, s’è assistito al proliferare di sciami sismici che, addirittura anche in presenza di Magnitudo inferiori a 5.0, provocano danni sensibili, ...

La prova del cuoco - frecciatina di Claudio Lippi ad Elisa Isoardi : "Ecco perché te li giochi tutti" : Il sapore dolce del compleanno di Elisa Isoardi celebrato ieri, 27 dicembre 2018 nella cucina de La prova del cuoco ha il retrogusto amaro di una battuta servita da Claudio Lippi, ospite della trasmissione che per diversi anni lo ha reso spesso conduttore in sostituzione di Antonella Clerici per alcune puntate dell'edizione 2012/13.Lippi (chiamato come terzo giudice d'eccellenza per la gara dei cuochi) entra nello studio seguito da un ...

La Prova del Cuoco - Claudio Lippi regala a Elisa Isoardi mentine contro l’alito cattivo : “Ecco perché te li sei giocati tutti” : Il 27 dicembre è stata una puntata speciale per La Prova Del Cuoco: Elisa Isoardi ha infatti festeggiato il suo compleanno, 36 anni. A rendere tutto un po’ più “amaro” ci ha pensato Claudio Lippi che, ospite della trasmissione, si è avvicinato alla conduttrice per abbracciarla e sentendo un forte odore di cipolla, da lei usata poco prima, ha esclamato: “Ecco perché te li sei giocati tutti!“. Il riferimento sarà ...

Alfonso Signorini Ecco perchè Belen ha passato un brutto Natale : “Il Corriere della Sera” aveva riportato la notizia che il papà di Belen durante una crisi avrebbe gettato degli oggetti dal balcone di casa in centro a Milano. Pare addirittura che sia intervenuta la Polizia e che l’uomo sia stato portato in ospedale. “Le prime segnalazioni al 112 sono arrivate intorno alle 16 di domenica scorsa. Segnalazioni che parlavano di un uomo «fuori di testa» che urlava e lanciava oggetti da un balcone, in uno dei ...

I CONTI SULLA MANOVRA/ Dal 2019 più tasse : Ecco perché aumenteranno : La MANOVRA si avvicina all'approvazione finale della Camera. Il carico fiscale sembra aumentare e le clausole di salvaguardia non fanno ben sperare

Higuain-Morata : Ecco come e perché si può fare lo scambio : Ci sono delle operazioni di mercato che vanno avanti anche senza incontri, senza riunioni, senza che la trattativa vera e propria venga timbrata con una cena o una stretta di mano. Higuain al Chelsea ...

Masterchef - continua la gara tra “le star” delle scorse edizioni. Ma mancano tanti volti amati - come Rachida : Ecco perché : Le cucine del “cooking show da record”, come lo definiscono in quel di Sky, si sono ufficialmente riaperte giovedì scorso. Stavolta però tra i fornelli di Masterchef non ci sono più chef amatoriali alle prime esperienze, bensì le “star” che hanno glorificato le sette edizioni finora andate in onda su SkyUno. Spetta a Bruno Barbieri e ad Antonino Cannavacciuolo decretare il “Masterchef” dei “Masterchef”, coadiuvati a rotazione da Antonia ...

“Ecco perché non ho figli”. Cristina D’Avena la confessione mai fatta prima : Simbolo e idolo di una generazione. Quelle cresciuta con Bim, Bum, Bam e i cartoni alle 16. Più che una voce e un volto Cristina D’Avena è stata una sogno. Un sogno che a 54 anni ancora incanta e che ha deciso di raccontarsi tra successi, dolori e rinunce, quella più grande: la famiglia, sacrificata per la musica coltivata grazie al supporto dell’uomo che ha accanto, Massimo. “È un compagno meraviglioso che mi ama e mi ascolta tanto – dice ...

Le TV 4K migliorano anche i film con risoluzioni più basse - Ecco perché : 27I moderni televisori 4K non servono solo per riprodurre contenuti che sono stati prodotti in 4K. Anzi, sono dotati di sistemi per riprodurre le immagini a risoluzione più bassa, e a volte sono anche in grado di migliorarle. Questo grazie a sofisticati programmi di elaborazione delle immagini integrati nel televisore stesso. Sono diversi da un modello all’altro e tra le varie marche, ma hanno tutti lo stesso obiettivo: mostrare la ...