WhatsApp Web ovvero come utilizzare WhatsApp sul PC

Finalmente in WhatsApp Web la modalità PIP : video visualizzati in app sempre in primo piano : Gli utilizzatori di WhatsApp Web aspettavano da tempo questa notizia e Finalmente è arrivata: i video condivisi nell'applicazione di messaggistica, d'ora in poi, usufruiranno della modalità Picture in Picture (PIP) e dunque verranno visualizzati all'interno della chat in cui sono stati condivisi, senza obbligare l'utente a migrare altrove. Proprio come da tempo già accade sull'app mobile WhatApp per iPhone e pure per Android, se un nostro ...