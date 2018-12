huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: Uguale e universale. Così deve tornare a essere il nostro servizio sanitario nazionale - vitorella92 : RT @HuffPostItalia: Uguale e universale. Così deve tornare a essere il nostro servizio sanitario nazionale - HuffPostItalia : Uguale e universale. Così deve tornare a essere il nostro servizio sanitario nazionale - tizianogaleazzi : La mia semplice teoria europea regge, anche a Calama l'albero di natale non è un abete vero...proprio perche non ce… -

(Di venerdì 28 dicembre 2018) Molti si interrogano sul ruolo e lo spazio della sinistra, oggi. Personalmente credo non possa prescindere da un impegno forte e condiviso contro la povertà e contro tutte le disuguaglianze, da un lavoro in sostegno dei più vulnerabili e per uno sviluppo e una società sostenibili. Dalla capacità di analizzare il presente e progettare il futuro, avendo come obiettivo il bencollettivo.Nasce da questa lotta ostinata e contraria a ogni forma di diseguaglianza il mio sostegno alla proposta di legge costituzionale di modifica dell'art.117 promossa da CittadinanzAttiva per garantire a tutti, su tutto il territorio, di poter beneficiare del diritto alla salute e di prestazioni sanitarie e cure adeguate.La tutela della salute è materia concorrente tra Stato e Regioni e purtroppo in seguito alla riforma del Titolo V della Costituzione si ...