Trovata morta in casa con ferite alla testa

Caserta - donna Trovata morta in strada dopo un litigio con il marito : Il cadavere di una 63enne, Concetta Salomone, è stato ritrovato in un vialetto a Falciano del Massico , Caserta, a poca distanza dalla sua abitazione. La vittima presentava ferite alla fronte ed è ...

Donna Trovata morta in strada in una pozza di sangue : aveva litigato con il marito : Tragedia a Falciano del Massico, Caserta,, dove in un vialetto è stato ritrovato il corpo senza vita della 63enne Concetta Salomone, che abitava a poca distanza. La Donna presentava ferite alla fronte,...

Litigava col marito : Trovata morta e immersa in una pozza di sangue nel Casertano : Litigava spesso con il marito. Questa mattina, a Falciano del Massico, Concetta Salomone di 63 anni, è stata ritrovata immersa nel sangue e con varie contusioni al viso ed alla...

Messico - italiana Trovata morta : il video drammatico poche ore prima della fine : Si sarebbe con ogni probabilità suicidata Anna Ruzzenenti, l'istruttrice 27enne di sub trovata morta a Cancun, in Messico, due giorni fa. La tv messicana "Canal 10" ha diffuso le immagini girate con uno smartphone e finite anche su Youtube, che mostrano la ragazza italiana poche ore prima della scom

