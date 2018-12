Late Geppi Show su Rai3 con Geppi Cucciari nel 2019?

blogo

(Di venerdì 28 dicembre 2018)Nuovoin arrivo in Italia. Secondo quanto scrive il settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, infatti, nelsupotrebbe arrivare il. Si tratterebbe di uno spettacolo satirico di seconda serata ispirato evidentemente ai talk notturni americani, quelli firmati negli anni da, per fare qualche nome, David Letterman, Jimmy Fallon e Stephen Colbert.Per l'attrice sarda non si tratterebbe di una novità assoluta, visto che già nel 2007 condusse, per pochi mesi, su Sky Uno il suoHour.suconnel? pubblicato su TVBlog.it 28 dicembre 2018 17:26.