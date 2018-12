Fortnite | un difficilissimo percorso a ostacoli sta appassionando la community

eurogamer

(Di venerdì 28 dicembre 2018) In questi ultimi giorni del 2018, una sfida lanciata dal giocatore professionista Cizzorz sta facendo impazzire ladiCizzorz ha infatti costruito attraverso la modalità Creativa del gioco un lungo e complicatissimo, sfidando gli utenti a completarlo nel minor tempo possibile. La sfida terminerà con l'inizio del 2019 e il giocatore che si sarà assicurato il miglior tempo riceverà un lauto montepremi, che sta crescendo continuamente col passare delle ore.Ilè diviso in nove livelli ed è ricchissimo di trappole, mettendo a dura prova i riflessi e le abilità nel platforming dei partecipanti. Naturalmente, durante la corsa non è possibile modificare ildistruggendo o costruendo strutture, né utilizzare il deltaplano. Come riporta PC Gamer, per il momento un solo contendente è riuscito ad arrivare alla fine della sfida, impiegando ...