Spaghetti con cozze e pepe

Spaghetti con le cozze in bianco dell’isola di ischia : Spaghetti con le cozze Il mare d’ ischia , oltre ad essere incantevole, è un mare molto pescoso. Questo permette di preparare ottimi piatti a base di pesce che sono alla base della dieta ischitana.? Oggi proponiamo un piatto veloce, leggero ma allo stesso tempo veramente invitante: gli Spaghetti con le cozze . Ingredienti per quattro persone: – olio extravergine d’oliva; – 1 spicchio d’aglio; – 400 gr di Spaghetti ; – 1.5 kg ...

Spaghetti al glifosato : ecco i marchi contaminati (e quelli senza) : glifosato negli Spaghetti: a un anno dalle ultime analisi, i nuovi controlli ne confermano la presenza nella pasta italiana. Seppur con livelli più bassi rispetto al passato, in tutte le marche ci sono residui entro i limiti di legge per gli adulti. Ma questa non è una buona notizia, ecco perché.Almeno tre marche di Spaghetti che in etichetta riportano il 100% di grano italiano in realtà, contengono miscelazione tra grani esteri e nazionali.I ...