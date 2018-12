Nel presepe che un nonno spiega ai nipoti la rinascita e la trasformazione alla portata

Le feste di dicembre Nel mondo : storia e curiosità su albero - presepe e l’origine del mito di Babbo Natale : L’albero di Natale, assieme al presepe, è uno dei simboli per eccellenza di questa festività. Si narra che i Romani abbellivano le loro domus con fronde di pino e altri sempreverdi, regalandone un rametto come buon auspicio durante le Calende di gennaio, mentre tra i Celti, i sacerdoti e le sacerdotesse Druidi decoravano abeti e pini rossi, simboli di lunga vita, per le celebrazioni del giorno più corto dell’anno. I Vichinghi ritenevano che gli ...

GESÙ NELLA SPAZZATURA - SALVINI ATTACCA PARROCO DI PERIGNANO/ Don Zappolini "Nel presepe restano solo bestie" : SALVINI contro PARROCO PERIGNANO , Pisa, : 'mette GESÙ e presepe NELLA SPAZZATURA'. La provocazione di Don Armando Zappolini, 'in difesa di rom e migranti'

Gesù nella spazzatura Nel presepe 'antiruspa' di don Zappolini - Salvini : 'Roba da matti' : Don Armando Zappolini L'iniziativa di don Armando Zappolini fa discutere il mondo cattolico e politico, e Matteo Salvini risponde. Il parroco di Perignano , Casciana Terme Lari, , da sempre attento ai fenomeni migratori e alle politiche sociali, ha messo su una vera e propria ...

Famiglia e tradizione Nel presepe di casa Quinto : C'è la natività, le donne al lavoro, i mestieri di un tempo, c'è la tradizione salentina e la rievocazine di un mondo antico con qualche richiamo però all'attualità: un'anatra zoppa in ricordo delle ...

Ragni - gatti e folletti del Natale ma anche bizzarre figure del Presepe : ecco le 12 tradizioni natalizie più strane Nel mondo : Se ci fermassimo per un attimo a pensare alle festività natalizie, le prime cose a venirci in mente probabilmente sarebbero un albero di Natale pieno di luci e decorazioni, la corsa all’acquisto dei regali e le grandi abbuffate. Questo è più o meno il modo con cui si festeggia il Natale nella maggior parte del mondo occidentale, ma le tradizioni sono ben diverse nelle varie culture e alcune sono a dir poco strane. Le tradizioni natalizie in ...

Statua di Hitler Nel presepe si cerca la donna che l'ha ordinata : Alcune delle statuine contestate esposte a San Gregorio Armeno, sono sparite dagli espositori nei giorni in cui è esplosa la polemica: subito cancellata quella di Adolf Hitler, seguita a ruota dalle ...

Natale : la qualità made in Italy batte la concorrenza cinese Nel business delle statuine del presepe : Arriva il Natale e si riaccende il mercato dei presepi. In questo mese di dicembre, centinaia di migliaia di statuine entrano nelle case degli italiani per abbellire piccole o grandi Natività per la gioia di adulti e bambini. Un business enorme e legato alla tradizione, che da una quindicina di anni vede soprattutto la competizione commerciale tra Italia e Cina: le statuine cinesi hanno un prezzo notevolmente più basso ma sono di scarsa qualità, ...

Hitler Nel presepe - l'autore si difende : Per alcuni è stato un gesto da condannare, per l'autore "solo una commissione per un cliente". Ha fatto discutere, sui social network e non solo, la statuina raffigurante Adolf Hitler realizzata dal ...

La storia della statuina di Hitler Nel presepe : Sui social la denuncia del presidente Pd di Napoli: "Una scelta che spaventa". L'autore si scusa e precisa: "Un lavoro su...

Hitler Nel presepe napoletano - Bassolino : 'Intervenga lo Stato' : Un maestro artigiano di via San Gregorio Armeno, la famosissima strada nel cuore di Napoli celebre per la tradizione dell'arte presepiale, ha realizzato una statuina particolare. L'opera, infatti, rappresenta il dittatore tedesco Adolf Hitler ed è esposta in bella mostra tra quelle di vip, politici, personaggi dello spettacolo e della religione già riprodotte negli ultimi anni. La fotografia fa il giro del mondo A darne notizia tramite il noto ...

Niente presepe Nella scuola di Favaro Veneto - la preside : 'Noi multiculturali' : E' polemica per la scelta di non fare il presepe nella scuola elementare di Favaro Veneto , vicino Mestre. Ma la preside non intende fare retromarcia: "Siamo multiculturali ", spiega così le ragioni ...

Bari - presepe di denuncia Nella piazza del paese : Gesù bambino è nero e annega in un mare di plastica. Polemiche sui social : Una natività particolare e di denuncia quella allestita dal comitato Feste patronali di Acquaviva delle Fonti, comune a circa 25 chilometri da Bari. Giuseppe e Maria sono immersi in un mare di plastica. Gesù bambino ha invece la pelle nera ed è adagiato in un salvagente arancione, lo stesso utilizzato durante un salvataggio in mare. Alle spalle dei tre nessun bue o asinello, ma un braccio con la pelle nera che emerge dall’acqua, ...

Di Maio - blitz Nella bottega dei pastori : 'Mai pensato di finire sul presepe' : Una visita a sorpresa a San Gregorio Armeno per il vicepremier Luigi Di Maio. Tanti selfie e tanti sorrisi, dopo giorni vissuti sulle montagne russe anche per via della vicenda degli abusi di ...

Recuperato il presepe rubato - le 27 statuine tornano Nel duomo di Valenza : CRONACA - È stato ritrovato dai Carabinieri della Stazione di Valenza il presepe rubato dalla Chiesa di Santa Maria Maggiore di Valenza. Lo scorso 5 dicembre, infatti, qualcuno si era intrufolato in ...