«In Libano con i soldati E poi andiamo a Sanremo per i dieci anni del Volo»

Casellati in Libano in visita a contingente italiano : La presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati in Libano in visita al contingente italiano della missione UNIFIL presso la Base di Sector West. Atterrata all'aeroporto Rafic Ariri di ...

Libano - ho visitato un collective site e ho visto cosa fa concretamente Intersos per i siriani : di Flavia Melillo, operatrice Intersos A Beirut facevano 27 gradi. Meraviglioso lasciare una Roma piovosa e già piuttosto fredda e trovare quel sole. Non ero mai stata a Beirut, mai in Libano. In questi sei anni sono stata tante volte sul campo, dal Sud Sudan a Crotone, per documentare l’impatto del nostro intervento, ma non in Medio Oriente. All’arrivo in città il colore dominante è un giallo ocra, polveroso. Un mix di terra e smog che ...

Il Volo in Libano a fianco ai militari italiani per il Concerto di Natale presto su Rai1 (video) : Il Concerto di Natale di Il Volo in Libano sarà presto trasmesso su Rai1. Come da indiscrezioni, lo spettacolo sarà trasmesso nella seconda serata di Rai1 il 25 dicembre, dopo lo spostamento di rete che prevedeva la messa in onda del contributo nel pomeriggio del 26 dicembre. In Voci di Natale, questo il titolo dello spettacolo condotto da Il Volo, è un mx di storie ma anche di incontri e momenti di vita quotidiani accompagnati dai grandi ...

I tweet di Salvini dal confine tra Israele e Libano e la confusione sull’interesse nazionale del governo sovranista : Di ritorno da un sopralluogo sulla 'blue line', la linea di demarcazione del confine libanese-israeliano, Salvini ha lodato in un tweet l'impegno di Israele contro i "terroristi islamici" di Hezbollah, chiedendo conto all'ONU e all'Unione Europea. Si tratta di parole dal potenziale molto pericoloso per la stabilità del Libano, per la sostenibilità della missione UNIFIL 2, istituita nel 2006, in cui l'Italia gioca un ruolo di primo ...

Unifil conferma tunnel Libano-Israele : 8.12 Il comando del contingente Onu nel Sud del Libano a ridosso della Linea Blu di demarcazione con Israele conferma l'esistenza di un tunnel sotterraneo, che lo Stato ebraico attribuisce a Hezbollah, il movimento sciita libanese filoiraniano. Intanto, l'agenzia governativa libanese Nna, ha fatto sapere che il Libano presenterà formale protesta al Consiglio di sicurezza Onu per le recenti attività israeliane a ridosso della Linea Blu, ...