Di Maio e il fact checking | su Iva | pensioni e sviluppo dice mezze verità

Di Maio pubblica il “test sulla manovra del popolo” : il nostro fact-checking : Nonostante in seguito alla pubblicazione della prima lista di risultati raggiunti in questi primi sette mesi di governo siano usciti numerosi articoli di fact-checking volti a spiegare che molti dei provvedimenti annunciati nel post diffuso dal leader del Movimento 5 Stelle non sono in realtà state ancora realizzate e che in molti casi mancano ancora i decreti collegati recanti tutte le disposizioni per l'accesso alle misure, Di Maio ha ...

Manovra - bis Di Maio : dopo fact checking il quiz. Salvini : 'Voto 7' - : dopo l'elenco con le cose fatte, il capo politico del M5s pubblica sui social una tabella con affermazioni vere o false che sono state dette sulla legge di bilancio. Il leader della Lega dà un buon ...

Di Maio fa il bis - dopo fact checking arriva il test : Convinto dal successo e dall'effetto informativo ottenuti dal fact checking postato nei giorni che hanno preceduto l'approvazione della manovra economica, Luigi Di Maio ha fatto il bis e ha pubblicato ...

Manovra - Forza Italia sfida Di Maio : “Ecco cosa avete fatto davvero”. Il nostro fact-checking : Facendo il verso alla "to do list" diffusa sui social dal vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio, Forza Italia ha pubblicato su Twitter un'analoga lista contenente però i "traguardi" raggiunti dal governo e non menzionati da Di Maio in quanto difficilmente considerabili appetibili dagli elettori.Continua a leggere

Il fact checking di Di Maio : dal fisco alle pensioni. Ma ecco come stanno le cose : Con un post su Facebook Luigi Di Maio rivendica il lavoro del governo sulla Legge di Bilancio e indica i risultati raggiunti. Il leader M5S elenca 20 punti ai quali corrispondono, a suo dire, ...

Dalle pensioni al bonus auto : per Di Maio è tutto fatto. Il nostro fact checking : Il vicepremier Luigi Di Maio ha rivendicato alcuni traguardi raggiunti dal governo con la Manovra 2019: vediamo quali sono...

Fisco - pensioni - tagli : la lista di Di Maio delle cose fatte Fact checking voce per voce : Il vice premier pubblica su Facebook un elenco delle riforme promesse e contenute nella Legge di Bilancio. Ma dice sempre tutta la verità?

Fisco - pensioni - tagli : la lista di Di Maio delle cose fatte. Fact checking voce per voce : Il vice premier pubblica su Facebook un elenco delle riforme promesse e contenute nella Legge di Bilancio. Ma dice sempre tutta la verità?

X Factor 2018 : Mara Maionchi parla del cancro e del suo futuro nel talent : La dodicesima edizione è appena terminata e il giudice si confessa: "Sto bene, ma non so se tornerò nel talent".

GIUDICI X FACTOR 2019/ Fedez - Manuel Agnelli e Lodo via? Parla Mara Maionchi e rivela che… : GIUDICI X FACTOR 2019, tutto da rifare per Sky dopo la possibile fuga di Fedez e Mara Maionchi, l'addio di Manuel Agnelli e la bocciatura di Lodo Guenzi

Mara Maionchi : 'X Factor? Non so se ci sarò il prossimo anno' : Una debacle. Anche Mara Maionchi potrebbe lasciare la sedia di giudice di X Factor. Ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del programma 'I Lunatici', condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, ...

Mara Maionchi : "Il cancro? Non c'è certezza del domani - bisogna godersi ogni ora. X Factor? Non so se tornerò" : Fresca del successo televisivo con X Factor, dove a trionfare è stato per il secondo anno consecutivo un suo concorrente, Mara Maionchi traccia un bilancio della sua avventura con il talent targato Sky, parla della sua passata lotta contro il cancro e inizia a pensare ai progetti futuri. Lo fa ai microfoni di Radio 2, nel corso nel corso del format "I Lunatici", condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio"Fino ad ora sto bene, ho ...

X Factor 2019 : dubbi su Lodo Guenzi e Mara Maionchi - nel toto-giudice anche J-Ax (RUMORS) : X Factor non si ferma. Appena conclusa la dodicesima edizione (i quattro finalisti si sono sfidati per l'ultima volta la sera del 13 dicembre sul palco del Mediolanum Forum di Assago), già ci si chiede chi saranno i giudici di X Factor 2019. Nessun annuncio ufficiale per il momento, ma una cosa è certa: sono previsti radicali cambiamenti....Continua a leggere

Salvini : 'Le primarie del Pd sembrano X Factor. Ci vorrebbe Mara Maionchi' : Il ministro dell'Economia Giovanni Tria a Bruxelles sta trattando con la Commissione Ue per scongiurare la procedura di infrazione e trovare un accordo sulla manovra. Tria ha dichiarato: "Domani ...