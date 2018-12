Coppa del mondo - uomini in pista a Bormio : a Natale tocca ai velocisti : Già domani pomeriggio, nel giorno di Natale, i velocisti di Coppa del mondo raggiungeranno Bormio dove sulla pista Stelvio sono in programma la discesa venerdì 28 dicembre seguita, sabato 29, dal superG. Gli allenamenti ufficiali sono in programma mercoledì 26, giorno ...

Sci alpino – Coppa del Mondo - aggiornata la start list del gigante femminile : Brignone resta quinta : Brignone resta quinta, Bassino nella top ten, Irene Curtoni si allontana dalle prime 15: la nuova start list del gigante femminile Federica Brignone resta in quinta posizione dietro Ragnild Mowinckel, Marta Bassino passa dal nono all’undicesimo posto, Irene Curtoni si allontana un po’ di più dalle prime quindici (che comprendono anche la ritirata Manuela Moelgg) e ora rischia di uscire dalle prime quindici nella prossima ...

Sci alpino – Coppa del Mondo - aggiornata la start list dello slalom femminile : Costazza tra le migliori 15 : Costazza torna nelle migliori quindici dello slalom femminile, Irene Curtoni guadagna una posizione: ecco la start list aggiornata Sono di nuovo due le italiane nel primo gruppo della start list di slalom. Irene Curtoni guadagna una posizione e passa dal 14° al 13° posto dopo la gara di Courchevel, lo stesso fa Chiara Costazza che torna in 15esima posizione. In resta c’è ovviamente Mikaela Shiffrin con 881 punti, resta tra le ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019 : Giuliano Razzoli “A Campiglio una delle emozioni più belle della carriera - ma la salita è ancora lunga” : Giuliano Razzoli è stato uno dei grandi protagonisti dello slalom di Madonna di Campiglio. Un rientro da favola per il nativo di Castelnuovo Monti, che con il pettorale numero 69 ha chiuso al quinto posto. Una gara incredibile e il reggiano racconta alla Gazzetta dello Sport come ha vissuto questo suo ennesimo rientro nel Circo Bianco “Si vive ancora meglio, perchè hai già vissuto tanto, hai tanta esperienza e sai vivere le cose in maniera ...

Coppa Italia volley 2019 - il calendario della Final Four : date - programma - orari e tv : Il girone d’andata della SuperLega di volley è terminato. Dopo questa prima parte del campionato si conoscono, le otto qualificate per i quarti di Finale di Coppa Italia 2019. A giocarsi il primo trofeo del prossimo anno saranno le seguenti formazioni (in ordine anche di piazzamento): Perugia, Trento, Civitanova, Modena, Milano, Monza, Verona e Padova. I quarti di Finale della Coppa Italia si giocheranno in gara unica mercoledì 23 Gennaio ...

Calendario Coppa Italia volley 2019 : date - programma - orari e tv. Le qualificate e le sfide dirette della Final Eight : Si è concluso il girone d’andata della SuperLega di volley. Si conoscono, dunque, le otto qualificate per i quarti di Finale di Coppa Italia 2019. A giocarsi il primo trofeo del prossimo anno saranno le seguenti formazioni (in ordine anche di piazzamento): Perugia, Trento, Civitanova, Modena, Milano, Monza, Verona e Padova. I quarti di Finale della Coppa Italia si giocheranno in gara unica mercoledì 23 Gennaio alle ore 20.30 con sfide in ...

Sci alpino – Coppa del Mondo : la start list dello slalom maschile di Madonna di Campiglio : start list dello slalom maschile: Moelgg ottavo, Gross fuori dai quindici, ora Razzoli è trentunesimo Lo slalom di Madonna di Campiglio provoca qualche cambio nella start list di slalom. Per quanto riguarda gli azzurri Manfred Moelgg guadagna una posizione passando dal nono all’ottavo posto, mentre Stefano Gross esce dal gruppo dei primi quindici dopo aver inforcato nell’ultima porta sulla 3-Tre e adesso è sedicesimo, ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Semmering 2018 : programma - orari e tv. Il calendario della settimana : Dopo la pausa per il Natale, la Coppa del Mondo femminile di sci alpino ritorna con le ultime due gare del 2018. A Semmering sono in programma un gigante ed uno slalom. La favorita è senza dubbio Mikaela Shiffrin, che va a caccia di un record: diventare la prima di sempre come numero di vittorie in un anno solare. Attualmente l’americana è ferma a 14 a pari merito con Marcel Hirscher, che non avrà più gare a sua disposizione. In gigante ...

Sci alpino - quando riprende la Coppa del Mondo? Le date e il programma delle gare tra Bormio e Semmering. Orari e tv : Tempo di Natale, e quindi tempo di vacanze per la Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, sia al femminile, sia al maschile. Cari appassionati di neve, però, potete stare tranquilli, dato che la sosta, sarà davvero breve, e già nel prossimo weekend si tornerà a gareggiare. Le donne, infatti, saranno di scena a Semmering, in Austria, per due prove tecniche (un gigante ed uno speciale), mentre gli uomini saranno impegnati nella classica due-giorni ...

Classifica Coppa del Mondo sci alpino 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Marcel Hirscher inizia a fare il vuoto : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 18 novembre con lo speciale di Levi (dopo la cancellazione del gigante di Soelden) e sarà la grande occasione per Marcel Hirscher di entrare ancor più nella leggenda, con la rincorsa alla ottava Coppa di Cristallo consecutiva per rimpolpare ulteriormente un record assolutamente scintillante. L’austriaco avrà di fronte a sé un nutrito gruppo ...

Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Mikaela Shiffrin poi il vuoto : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 27 ottobre con il gigante di Soelden e si concluderà il 17 marzo in occasione delle finali di Soldue nel Principato di Andorra. Questa annata avrà una grande protagonista in Mikaela Shiffrin. La campionessa statunitense, infatti, è pronta per centrare la terza Coppa di Cristallo consecutiva e, nonostante abbia solamente 23 anni, ha la chiara ...

Classifica Coppa del Mondo snowboardcross 2018-2019 : la graduatoria aggiornata. Noerl al comando davanti a Visintin e Perathoner : La Coppa del Mondo 2018-2019 di snowboardcross vedrà gli atleti sfidarsi attraverso quattro tappe. La lotta per la sfera di cristallo comincia dall’opening stagionale a Cervinia, passando poi per la Germania, a Feldberg e per la Spagna, a Barqueida Beret, per concludersi infine in Svizzera, a Veysonnaz. Il favorito numero uno per il successo sarà ancora il francese Pierre Vaultier, bicampione olimpico in carica, che in questa stagione andrà a ...

Classifica Coppa del Mondo sci di fondo 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Federico Pellegrino secondo nelle sprint : Il calendario della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci di fondo si compone di 34 tappe, delle quali sei in Italia, concentrate in tre fine settimana: due weekend andranno in scena durante il Tour de Ski e si terranno a Dobbiaco ed in Val di Fiemme, mentre le ultime due giornate di gare avranno luogo a Cogne, appena prima dei Mondiali, programmati a Seefeld, in Austria, dal 19 febbraio al 3 marzo. La stagione durerà quattro mesi: si partirà a Ruka, ...

Classifica Coppa del Mondo sci di fondo femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Therese Johaug consolida il primato : Il calendario della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci di fondo si compone di 34 tappe, delle quali sei in Italia, concentrate in tre fine settimana: due weekend andranno in scena durante il Tour de Ski e si terranno a Dobbiaco ed in Val di Fiemme, mentre le ultime due giornate di gare avranno luogo a Cogne, appena prima dei Mondiali, programmati a Seefeld, in Austria, dal 19 febbraio al 3 marzo. La stagione durerà quattro mesi: si partirà a Ruka, ...