Bilancio della Polstrada di Ragusa | in aumento alcol e droga

Ragusa - alcol e droga : il Bilancio della Polizia : La Polizia di Ragusa presenta il bilancio dei controlli per il 2018 e non solo e i dati per uso di alcol e droga. Continuano i controlli per Natale.

I regali di Natale della legge di Bilancio : , BBC News, Le dieci storie di scienza "strana" più strane dell'anno, raccolte da Angela Chen: dalla fascinazione degli scarafaggi per le orecchie umane agli ombrelloni che impalano le persone . , ...

Di Maio : «Troppe balle di Natale». E pubblica il "vero-falso" della manovra. Salvini : una legge di Bilancio da 7 : Di Maio fa il bis e dopo l'elenco delle «cose fatte» di alcuni giorni fa rilancia pubblicando su Instagram una tabella con il 'vero' e il 'falso' che secondo il...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019 : il Bilancio della prima parte di stagione. Brignone lotta per la Coppa di gigante - acuti di Innerhofer e Paris - esplode il talento di Nicol Delago : La Coppa del Mondo di sci alpino vive una piccola pausa per il periodo di Natale ed è il momento di tracciare un bilancio di questa prima parte di stagione per l’Italia sia nel settore della velocità che in quello delle prove tecniche. VELOCITA’ Uomini: agli uomini-jet azzurri è mancato l’acuto. Cinque podi per l’Italia, con la doppietta di Lake Louise in discesa che spicca. In Canada solo Max Franz ha saputo battere ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019 : il Bilancio della prima parte di stagione. Brignone lotta per la coppa di gigante - acuti di Innerhofer e Paris - esplode il talento di Nicol Delago : La coppa del Mondo di sci alpino vive una piccola pausa per il periodo di Natale ed è il momento di tracciare un bilancio di questa prima parte di stagione per l’Italia sia nel settore della velocità che in quello delle prove tecniche. VELOCITA’ Uomini: agli uomini-jet azzurri è mancato l’acuto. Cinque podi per l’Italia, con la doppietta di Lake Louise in discesa che spicca. In Canada solo Max Franz ha saputo battere ...

Le incognite della legge di Bilancio : Ogni dichiarazione di Salvini, Di Maio e dei loro consiglieri che risollevi i dubbi sull'Italia nell'euro, può far rialzare lo spread, ridurre l'offerta di credito e affossare l'economia. In effetti, ...

Il Bilancio della manovra : dalla scure sui pensionati agli investimenti cancellati : Il sottosegretario al ministero dell'Economia, Massimo Garavaglia, ha spiegato che ci sono problemi di copertura. La norma ha provocato accese proteste dei proprietari di Ncc. Proroga confermata ai ...

Manovra - ok della Commissione Bilancio al maxiemendamento : Via libera della Commissione Bilancio del Senato al maxiemendamento alla Manovra. Il testo è stato votato solo dalla maggioranza. Tutta l'opposizione ha abbandonato i lavori. "Fate una violenza al ...

Manovra - la Ragioneria bollina maxiemendamento. Ora all’esame della commissione Bilancio : Il governo pone la fiducia nell'Aula del Senato sul maxiemendamento alla Manovra. L’annuncio del ministro per i Rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro tra le proteste delle opposizioni...

Manovra - Ragioneria bollina maxiemendamento. Ora all’esame della commissione Bilancio : Il governo pone la fiducia nell'Aula del Senato sul maxiemendamento alla Manovra. L’annuncio del ministro per i Rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro tra le proteste delle opposizioni...

Bruno Vespa su Matteo Salvini : lo spettro della nuova legge di Bilancio - riuscirà a reggere? : La manovra? 'Una legge mai vista', come da titolo dell'editoriale di Bruno Vespa su Il Giorno . Il conduttore di Porta a Porta analizza quanto fatto dal governo gialloverde sulla legge di bilancio, ...

Legge di Bilancio - l’emendamento della Lega che mette una pezza sui conti della cassa di previdenza dei giornalisti : Comunicatori pubblici e privati insieme con i giornalisti nell’Inpgi? Non solo. Nell’Istituto di previdenza dei giornalisti potrebbero dal primo gennaio 2019 entrare pure “coloro che svolgono attività, anche di natura tecnico-informativa, inerente la produzione, il confezionamento e la fruibilità di contenuti a carattere informativo diffusi sul web o su altro canale multimediali”. Ovvero informatici, ingegneri, webmaster, ...

'Bacchettate' della Corte dei conti e Bilancio regionale approdano in Consiglio Valle : Le relazioni della Corte dei conti su alcune società partecipate, il Documento di economia e finanza regionale , Defr, e i disegni di legge in materia di Bilancio della Regione per il triennio 2019-2021 sono il tema centrale della riunione del Consiglio Valle in programma martedì ...

Papa Francesco e la riforma della Curia romana : in ‘Predicate il Vangelo’ il Bilancio dei primi 6 anni ‘rivoluzionari’ di Bergoglio : Papa Francesco sta davvero riformando la Curia romana? E se sì, in che modo sta lottando contro corruzione, carrierismo, soldi e sesso? A rispondere a queste domande è il libro Predicate il Vangelo. La riforma della Curia romana di Papa Francesco, edito da Elledici, scritto dal vaticanista de ilfattoquotidiano.it Francesco Antonio Grana. Il volume ripercorre l’opera di riforma messa in atto dal Papa latinoamericano nei primi sei anni del suo ...