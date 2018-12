Milan | Gattuso torna in discussione | decisive gare con Frosinone e Spal

Milan - Gennaro Gattuso a un passo dall'esonero : si scalda Arsene Wenger : Per Gennaro Gattuso quelle con Frosinone e Spal potrebbero essere le ultime due partite sulla panchina del Milan: l'esonero, dopo il crac con la Fiorentina, è a un passo. Se Leonardo, Maldini e ...

Milan - quante spine per Gattuso : il panettone può andargli di traverso : Rino Gattuso mangerà il panettone a Milanello, ma tra canditi e uvette potrebbe andargli di traverso. Canditi e uvette sono Frosinone e Spal che decideranno il futuro dell'allenatore del Milan tra il ...

Milan - Gattuso si gioca la panchina nelle prossime due partite : testa a testa per il sostituto : E’ un momento difficilissimo per il Milan forse il più brutto dall’inizio della stagione, i rossoneri hanno dovuto fare i conti con un altro ko, questa volta nella gara davanti al pubblico amico contro la Fiorentina. Emergenza a centrocampista che però non giustifica la brutta prestazione della squadra di Gennaro Gattuso, la squadra ha smarrito la via della rete e dimostra ancora una volta pesanti lacune. La stagione può ...

Milan - nessun confronto tra Gattuso e la società : decisive le prossime due gare : Nonostante la sconfitta contro la Fiorentina, costata al Milan il quarto posto in classifica, non c’è stato alcun confronto tra la società e Rino Gattuso. Al termine del match il tecnico si è prestato ai microfoni dei giornalisti e alla conferenza per poi lasciare lo stadio, cosa che Leonardo e Maldini avevano già fatto. Ciò ovviamente non significa che è tutto tranquillo e che il credito di Gattuso sia infinito: infatti, a decidere ...

Milan - Gattuso si gioca il futuro : prossime due gare decisive : 180 MINUTI DECISIVI - Il calcio è quello sport di gruppo dove alla fine a pagare è sempre l'allenatore. Che, nel caso di Gattuso, ha sulla coscienza diversi momenti negativi: dalla totale bulimia di ...

Milan - Gattuso a rischio esonero : Gazidis ha il sostituto a portata di mano : Milan, Gattuso a rischio esonero ed il neo amministratore delegato Gazidis ha in mente un nome per rinnovare le ambizioni rossonere Milan, Gennaro Gattuso è a rischio esonero dopo la sconfitta odierna contro la Fiorentina di fronte al pubblico di San Siro. Intendiamoci, il tecnico rossonero non verrà sollevato all’istante, ma si giocherà il proprio futuro nelle prossime due giornate ravvicinate, il 26 e 29 di dicembre. Si tratta di ...

Milan-Fiorentina 0-1 - Chiesa mette nei guai Gattuso : MILANO - La sconfitta in casa con la Fiorentina, per quanto immeritata nella sostanza e figlia di un'emergenza costante con pochi paragoni nella storia del campionato, spinge indietro il Milan nella ...

Milan-Fiorentina - Gattuso : 'Momento complicato - niente scuse. Higuain? Finché è qui va aiutato' : Milan: è crisi. È un momento molto difficile per i rossoneri, che in Serie A non vincono dal 2 dicembre contro il Parma, unica vittoria nelle ultime cinque giornate, ndr,: all'eliminazione dall'Europa ...

Milan - Gattuso : 'Sconfitta brucia - ma non cercate colpevoli. Higuain va aiutato' : 'È un risultato che brucia, avevamo degli infortunati e abbiamo avuto anche un pò di sfortuna: è un momento no, bisogna restare lucidi e non andare alla ricerca di colpevoli'. Rino Gattuso inquadra ...

Gattuso show sul Milan : “Montolivo non mi piace! Higuain-Morata? Ecco cosa dico” : Rino Gattuso, allenatore del Milan, ha detto la sua in merito alla sconfitta rossonera contro la Fiorentina e non solo “E’ un momento complicato, oggi eravamo in emergenza, la sconfitta brucia. Abbiamo perso un po’ di brillantezza e oggi abbiamo avuto anche un po’ di sfortuna. Abbiamo subìto un tiro in porta e un gol. E’ un momento no, bisogna restare lucidi e non andare alla ricerca di colpevoli“. Lo ...

Milan - Gattuso - che brutto Natale : "Ma è inutile cercare colpevoli..." : Così non va. Il Milan continua a non segnare, è fuori dall'Europa League e in campionato ha perso anche il 4° posto. Davvero un pessimo Natale per il popolo rossonero, di cui Rino Gattuso fa parte a ...

Milan - Gattuso deluso : il caso Montolivo e lo scambio Higuain-Morata : Altra pesante sconfitta per il Milan nella gara di campionato contro la Fiorentina, deluso l’allenatore di Gennaro Gattuso ai microfoni di Sky Sport: “È un momento complicato ma al di là del risultato non posso rimproverare nulla alla squadra. Abbiamo avuto poca brillantezza ma eravamo in emergenza. Ora bisogna solo trovare soluzioni e rimanere lucidi: non andiamo alla ricerca di colpevoli e non colpevoli. Dobbiamo uscire da ...

Milan in crisi? Il consiglio di Ancelotti a Gattuso : Carlo Ancelotti ha voluto dare un consiglio a Gennaro Gattuso nel momento più buio della sua esperienza in casa Milan “Il consiglio che do a Gattuso è di fare di testa sua, perché lui ha il polso della situazione più di tutti gli altri“. Così Carlo Ancelotti, in collegamento ai microfoni di Sky dopo la vittoria del suo Napoli con la Spal, rivolgendosi al tecnico del Milan appena sconfitto dalla Fiorentina. ...

Milan è crisi nera! La Fiorentina passa a San Siro : Higuin passeggia e Gattuso traballa : Fiorentina vittoriosa a San Siro con gol di Chiesa, il Milan continua a vivere un periodo non certo felice, Gattuso è a serio rischio La Fiorentina ha espugnato San Siro grazie ad una rete di Federico Chiesa, andando ad acuire i problemi del Milan ed accorciando in maniera interessante sulla zona Champions League. Dopo la gara odierna infatti, la Viola si trova a sole 3 lunghezze dal 4° posto perso dai rossoneri in favore della Lazio. San ...