Microsoft Launcher | il mega-aggiornamento 5 1 arriva per tutti

Microsoft Launcher 5.1 disponibile in versione stabile con tante novità : Microsoft Launcher 5.1 ora è disponibile in versione stabile per tutti gli utenti. Hey Cortana, monitoraggio del tempo e le note tra le novità. L'articolo Microsoft Launcher 5.1 disponibile in versione stabile con tante novità proviene da TuttoAndroid.

Microsoft Launcher Beta : rilasciato un grande aggiornamento con Sticky Notes - Screen Time e To-Do : Dopo la sequenza temporale (o conosciuta anche come Windows TimeLine), il Colosso di Redmond introduce una serie di nuove, attese e importanti funzionalità con il suo ultimo aggiornamento rilasciato per la versione Beta di Microsoft Launcher. Novità (Versione 5.1) Nel feed, è stato aggiunto un nuovo widget denominato “Integrità digitale” che permette, se lo si desidera, di tenere sottocchio tutte le statistiche riguardanti ...

Microsoft Launcher beta si aggiorna e introduce “Hey Cortana” - le note adesive e tanto altro : Microsoft Launcher è stato aggiornato alla versione 5.1 per i beta tester, con il supporto a "Hey Cortana", le note adesive e To-Do. L'articolo Microsoft Launcher beta si aggiorna e introduce “Hey Cortana”, le note adesive e tanto altro proviene da TuttoAndroid.

Microsoft Launcher 5.0 esce dalla versione beta e ora è disponibile per tutti sul Play Store : Dopo circa un mese di beta test, Microsoft Launcher 5.0 è ora a disposizione per tutti con la versione 5.0.1.46982 (la stessa della versione beta) e presenta una pagina Feed completamente rinnovata e l'attesa l'integrazione con Timeline. Altri aggiornamenti riguardano il calendario, l'invio delle email tramite Cortana e la possibilità offerta ai genitori di visualizzare la posizione dei bambini in tempo reale. L'articolo Microsoft Launcher 5.0 ...

Microsoft Launcher : arriva ufficialmente la Windows Timeline per tutti : Nel corso dell’evento Surface di ottobre, il Colosso di Redmond aveva preannunciato un major update di Microsoft Launcher (versione 5.0) con interessanti novità. L’aggiornamento di cui vi stiamo parlando è ora in fase di roll-out per tutti gli utenti Android introducendo la Timeline di Windows 10 che permette in sostanza di poter continuare il proprio lavoro iniziato sul PC, sul proprio smartphone o viceversa. Changelog ...