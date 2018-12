Everton Tottenham | Pickford fa la papera | scontro con Zouma e Son va in gol a porta vuota

Premier : Tottenham ne fa 6 all' Everton : ANSA, - ROMA, 23 DIC - Il Tottenham per Natale si regala un rotondo 6-2 sull'Everton nel posticipo della 18/a giornata di Premier League, vittoria che combinata con il ko del Chelsea col Leicester ...

Everton - Tottenham 6-2 : risultato imbarazzante - non ci sono scusanti : Sconfitta su tutti i fronti per i Toffees tra le mura amiche del Goodison Park: Everton Tottenham 6-2. Embed from Getty Images Everton Tottenham 6-2, LA CRONACA L'avvio di partita è equilibrato, con le due squadre che giocano a specchio e cercano di mettere tutte le proprie qualità offensive in campo. Dopo un'occasione sprecata da Richarlison ad ...