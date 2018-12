Crisi Milan | Gattuso in bilico ma mercato flop

Milan - quando arrivi a rimpiangere Montolivo la Crisi diventa farsa : E arrivò il giorno in cui la curva rossonera invocò Riccardo Montolivo. Simpaticamente ribattezzato anche “Mortolivo” o “Dormolivo” negli scorsi anni per la sua proverbiale flemma in mezzo al campo, vittima di strali a ogni passaggio sbagliato e ingenerosamente additato come problema principale del gioco in almeno 4-5 stagioni diverse. Oggi è diventato l’uomo della provvidenza che potrebbe salvare il centrocampo rossonero, ...

Juve-Roma 1-0 : Mandzukic di testa. Bianconeri campioni d’inverno| Chievo -Inter 1-1 Crisi Milan : 0-1 con i Viola : La squadra di Allegri vince la 16ª partita su 17 e conquista il titolo platonico con due giornate d’anticipo. Decide un colpo di testa del croato al 35’

Chievo-Inter 1-1 : Pellissier pareggia al 91’. Crisi Milan - i viola espugnano San Siro (0-1) Juventus-Roma in diretta : 1-0 : Partita sotto tono. Il croato colpisce al 39’, Joao Mario sfiora il raddoppio. Poi Handanovic sventa una prodezza dell’aostano, che graffia allo scadere

Chievo-Inter 1-1 : Pellissier pareggia al 91’. Crisi Milan - i viola espugnano San Siro (0-1) Juventus-Roma in diretta : 0-0 : Partita sotto tono. Il croato colpisce al 39’, Joao Mario sfiora il raddoppio. Poi Handanovic sventa una prodezza dell’aostano, che graffia allo scadere

Milan-Fiorentina 0-1 : gol di Chiesa - rossoneri in Crisi. Chievo -Inter finisce 1-1 : Terza gara in campionato senza vittorie per i rossoneri, in crisi emotiva e in difficoltà a centrocampo. Decide il figlio d’arte.

Milan in Crisi? Il consiglio di Ancelotti a Gattuso : Carlo Ancelotti ha voluto dare un consiglio a Gennaro Gattuso nel momento più buio della sua esperienza in casa Milan “Il consiglio che do a Gattuso è di fare di testa sua, perché lui ha il polso della situazione più di tutti gli altri“. Così Carlo Ancelotti, in collegamento ai microfoni di Sky dopo la vittoria del suo Napoli con la Spal, rivolgendosi al tecnico del Milan appena sconfitto dalla Fiorentina. ...

Milan è Crisi nera! La Fiorentina passa a San Siro : Higuin passeggia e Gattuso traballa : Fiorentina vittoriosa a San Siro con gol di Chiesa, il Milan continua a vivere un periodo non certo felice, Gattuso è a serio rischio La Fiorentina ha espugnato San Siro grazie ad una rete di Federico Chiesa, andando ad acuire i problemi del Milan ed accorciando in maniera interessante sulla zona Champions League. Dopo la gara odierna infatti, la Viola si trova a sole 3 lunghezze dal 4° posto perso dai rossoneri in favore della Lazio. San ...

Basket - Eurolega 2019 : l’Olimpia Milano scaccia la Crisi e i fantasmi. Blitz in Grecia - Panathinaikos sconfitto! : L’Olimpia Milano sbanca Atene per la seconda volta in stagione. Questa volta l’Armani Exchange espugna OAKA, casa del Panathinaikos, vincendo per 86-83 nella quattordicesima giornata dell’Eurolega. Un successo che scaccia la crisi dopo le cinque sconfitte consecutive e che soprattutto rilancia le ambizioni playoff della formazione di Simone Pianigiani. Milano ha avuto anche quindici punti di vantaggio, prima di subire la ...