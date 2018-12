Carpi | Babbo Natale ' supereroe' | acciuffa un ladro e lo consegna alla giustizia

Blastingnews

(Di domenica 23 dicembre 2018) Asiamo tutti più buoni, o quasi. Sotto le feste le vie di ogni cittadina che si rispetti sono gremite di persone: chi cerca i regali da mettere sotto il proprio albero, chi passeggia godendosi la calda atmosfera natalizia. Eppure, in quel torrente in piena, c’è anche chi tenta di approfittarne., in provincia di Modena, un giovane moldavo di venti anni, è entrato in un negozio ed ha provato a rubare un giubbotto. Ignaro, però, di un "" intento a vigilare sulle vie di. Il suo costume è rosso, la corporatura robusta: è. L’idolo di ogni bambino, accortosi del parapiglia, si è lanciato nella mischia per intervenire. Una volta bloccato il, ha poi atteso l’arrivo delle forze dell’ordine,ndolo agli uomini in divisa....