Nepal,incidente bus scolastico:23 morti

Un buscon a bordo studenti e insegnanti è finito in un burrone causando 23e 14 feriti. E' avvenuto neloccidentale. Il bus aveva portato gli studenti, tra i 16 e i 20 anni, in gita scolastica. Tra le vittime anche due professori e il conducente dell'autobus. Secondo quanto riferito da un ufficiale di polizia, l'è stato causato dalla velocità. Gli incidenti stradali sono molto frequenti in, a causa delle pessime condizioni delle strade e del cattivo stato dei veicoli.(Di sabato 22 dicembre 2018)