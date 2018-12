Sulla Tav la bocciatura è già scritta

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : Manovra e studio Sulla Tav - pressing sul Governo - 21 dicembre 2018 - : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Pd abbandona l'aula, esito negativo per la TAV, domani torna la Serie A , 21 dicembre 2018, .

Duello coalizionicida Sulla Tav : La manovra corretta insieme alla Commissione europea non ha certo tratti sviluppisti (le previsioni di crescita per il 2019 sono ridotte all’1 per cento, un decimale in meno perfino delle stime di Bruxelles) e avrà effetti recessivi con investimenti tagliati e aumento della pressione fiscale. Ma, fo

Più legalità e più qualità Sulla tavola dei consumatori : l’operazione “Confine illegale” della Guardia Costiera a tutela del made in Italy : Come ogni anno la tradizione delle festività natalizie richiama sulle tavole degli italiani molti piatti a base di pesce, sinonimo di convivialità e di proprietà nutrizionali. Aumenta di conseguenza il rischio da parte del consumatore di comperare prodotti ittici non sicuri oqualitativamente non aderenti alle sue aspettative o, ancora peggio, non perfettamente idonei al consumo umano, fino a imbattersi in vere e proprie frodi commerciali. Per ...

L'analisi costi-benefici Sulla Tav non è completata - spiega Toninelli : Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, smentisce 'di fronte alle indiscrezioni di stampa odierne' che 'sia stata completata L'analisi costi-benefici sul Tav Torino-Lione'. ...

L'analisi costi benefici Sulla Tav dimostra che l'Italia è ancora inaffidabile : Accantonata per il momento la trattativa con Bruxelles per la manovra e rassicurati i mercati, si riapre un altro fronte di incertezza su cui l'Italia dovrà dare spiegazioni all'Unione europea: completare la realizzazione della linea alta velocità Torino Lione non è economicamente conveniente. Sarà

Bloomberg - "l'analisi costi-benefici Sulla Tav Torino-Lione dirà no all'opera". Toninelli smentisce : L'analisi costi-benefici sulla Tav Torino-Lione ha dato parere negativo alla realizzazione dell'opera, dando quindi ragione agli argomenti sostenuti dal M5S e dal mondo No Tav. A scriverlo è Bloomberg, che cita due fonti anonime vicine al dossier.Una decisione finale è prevista con l'anno nuovo, ma si profila "un successo molto importante per il Movimento 5 Stelle". Bloccare la Tav è uno degli obiettivi che il Movimento si ...

X Factor 2019 giudici - anticipazioni Sulla nuova edizione : rinnovo totale al tavolo? : X Factor 2019 giudici, in arrivo una rivoluzione totale al tavolo: le prime anticipazioni Le novità sui giudici di X Factor 2019 ci terranno compagnia nei prossimi mesi, fino all’inizio delle Audition della nuova edizione e quindi alla conferma dei quattro giudici. Dunque bisogna tenersi pronti a continue anticipazioni, conferme e smentite. Come sempre, ci […] L'articolo X Factor 2019 giudici, anticipazioni sulla nuova edizione: ...

Tav - Fico : 'Sulla base dei dati disponibili l'opera non serve' : "Benissimo sia le piazze Si Tav che quelle No Tav, ma non é che da presidente della Camera ho cambiato idea da quella prima manifestazione nel 2005 a cui andai con Grillo e Casaleggio. Un'idea, No Tav,...

La rivolta contro Toninelli della commissione Toninelli Sulla Tav : Ma chi, e in che modo, sta valutando le grandi opere al Ministero dei Trasporti? Il ministro Danilo Toninelli aveva assicurato che le decisioni sarebbero state prese in maniera “tecnica” sulla base di analisi costi-benefici fatte dalla Struttura tecnica di missione, ma in realtà non è così. Dopo l’e

Genova - a 4 mesi dal crollo licenziati alcuni operai. Il portavoce : “Non si spenga la luce Sulla nostra condizione” : Strano destino per alcuni dei 19 lavoratori di ditte in zona rossa a causa del crollo del ponte Morandi. Proprio nel giorno in cui ricorre il quarto mese della tragedia hanno ricevuto le lettere di licenziamento. Tre aziende hanno deciso di non riaprire, sono l’autorimessa Lamparelli e le imprese di vendita di materiale edile Vergano e Piccardo. alcuni erano già stati licenziati. Oggi hanno ricevuto le lettere quelli della ...

La tregua armata degli imprenditori dopo le parole di Salvini Sulla Tav : A qualcuno non è piaciuta la proposta “ticinese” di Matteo Salvini, sul referendum, per completare la Tav. Ha il sapore amaro del rinvio. Almeno fino a dopo le europee, quando l’alleato pentastellato avrà misurato il buco nero nel quale si è andato ad infilare, e il Capitano invece avrà toccato con

Maltempo : nevischio sull’A24 - pioggia su A1 e Sulla Roma-Civitavecchia : Astral Infomobilità rende noto che si registra “nevischio sulla A24 Roma-Teramo all’altezza di Vicovaro Mandela. pioggia invece sulla A1 Firenze-Roma, all’altezza di Ponzano Romano e tra Valmontone e Ceprano. pioggia anche sulla Roma Civitavecchia tra il bivio con la Roma-Fiumicino e quello con la SS698 del Porto di Civitavecchia.” L'articolo Maltempo: nevischio sull’A24, pioggia su A1 e sulla Roma-Civitavecchia sembra essere ...

Un referendum Sulla Tav sarebbe utile? : SI Edoardo Rixi, viceministro delle Infrastrutture e Trasporti (Lega) Prima vediamo come procede l’analisi costi-benefici e non è detto che l’esito sia negativo. E’ un opera cui sono favorevole ma, siccome è transfrontaliera, qualsiasi ripensamento deve coinvolgere Italia e Francia. Il referendum