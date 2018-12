fanpage

: Spese di gestione della multiproprietà immobiliare - PaoloGiuliano4 : Spese di gestione della multiproprietà immobiliare - ValerioMinnella : @tommdeluca @Wu_Ming_Foundt @Caoscalmo75 @monster_chonja @vukbuk >> Il fatto è che, anche se fanno tutti schifo, al… - ValerioMinnella : @tommdeluca @Caoscalmo75 @Wu_Ming_Foundt @monster_chonja @vukbuk Errato. Ogni superficie commerciale va trattata a… -

(Di venerdì 21 dicembre 2018) Cassazione del 31.10.2018 n. 27993 nell'ambito delle, il promittente acquirente può essere obbligato a contribuire alledi, se primastipula del contratto definitivo, ha acquisito (anticipatamente) il diritto all'uso turnario dell'alloggio promesso in vendita, tale obbligo non è escluso per il non uso (volontario) dell'immobile.